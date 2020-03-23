بعد قفزة في أعداد المصابين.. حظر تجوال في السعودية لمواجهة كورونا

قررت السعودية فرض حظر تجوال جزئي في أنحاء المملكة ابتداء من مساء اليوم الاثنين بعد حدوث قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة الأحد 119 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 511.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا بحظر التجوال من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحًا ابتداء من مساء الاإنين ولمدة 21 يومًا للحد من انتشار كورونا.

واستثنى منع التجوال منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وحث الأمر الملكي المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجوال، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.

وذكرت الوكالة أن وزارة الداخلية تقوم باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجوال، وتتعاون كافة الجهات المدنية والعسكرية الداخلية في هذا الشأن.

وبتسجيل الحالات الجديدة أمس، تصبح السعودية أكبر دولة بها معدل إصابة بالفيروس بين دول الخليج العربية.

وتأتي دولة قطر في المركز الثاني بعد تسجيل 494 حالة إصابة حتى أمس الأحد.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من 1700 حالة.

وأعلنت البحرين ثاني حالة وفاة جراء الفيروس يوم الأحد وهو مواطن تم إجلاؤه من إيران ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة في دول مجلس التعاون الخليجي أربع حالات.

ووسعت المنطقة إجراءات مكافحة انتشار الفيروس. واتخذت الكويت والسعودية بعضًا من أشد الخطوات من بينها وقف الرحلات الجوية الدولية وتعليق العمل في معظم المؤسسات وإغلاق الأماكن العامة.

وأعلنت الحكومات الخليجية أيضًا حزمًا تحفيزية لحماية اقتصادياتها المنتجة للطاقة والتي تضررت من انهيار أسعار النفط.

من ناحيتها، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد نقلًا عن الهيئة العامة للطيران المدني في بيان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة أيضا إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات قررت إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضراوات واللحوم، باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين.