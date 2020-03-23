البث الحي
سياسة

بسبب كورونا: رحلة يومية من الكويت إلى مصر لمغادرة المقيمين الراغبين

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
23/3/2020

قالت الكويت الإثنين إنه سيجري تسيير رحلة يومية لمدة أسبوع إلى مصر، بدءا من الأربعاء، لإجلاء المقيمين الراغبين في المغادرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن إدارة الطيران المدني الكويتية أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر في ظل حظر الطيران المفروض في الكويت ومصر جراء كورونا.

وقالت الكويت إن الرحلات ستكون على متن شركة مصر للطيران وستقلع يوميا في الساعة الرابعة عصرا لمدة أسبوع بدء من الأربعاء حتى يوم 30 من مارس/آذار الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية
المزيد من سياسة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)

فقه المقاطعة

المقاطعة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)