بسبب كورونا: رحلة يومية من الكويت إلى مصر لمغادرة المقيمين الراغبين

قالت الكويت الإثنين إنه سيجري تسيير رحلة يومية لمدة أسبوع إلى مصر، بدءا من الأربعاء، لإجلاء المقيمين الراغبين في المغادرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن إدارة الطيران المدني الكويتية أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر في ظل حظر الطيران المفروض في الكويت ومصر جراء كورونا.

وقالت الكويت إن الرحلات ستكون على متن شركة مصر للطيران وستقلع يوميا في الساعة الرابعة عصرا لمدة أسبوع بدء من الأربعاء حتى يوم 30 من مارس/آذار الجاري.