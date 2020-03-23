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انطلاق تجربة أوربية على 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

لا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد
لا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد
23/3/2020

بدأت تجارب سريرية أوربية الأحد في سبع دول أوربية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا"  أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين،  على ما ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا، وبريطانيا، وفرنسان ولوكسمبورغ، وإسبانيا وهولندا، وألمانيا، على ما أكد البيان.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضا إن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

ولا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الأحد. وقد وزع 108 متطوعين على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولىا على ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصادرة باللغة الإنكليزية.

ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاما وهم كلهم من مدينة ووهان من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في ديسمبر/ كانون الأول قبل أن ينتقل إلى خارج الصين.

وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة ستة أشهر.

وكانت شركات صيدلة عالمية قد تعهدت الخميس توفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا كحد أدنى.

وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات على أن تصدر نتائجها الأولى في يونيو/ حزيران

المصدر : الفرنسية
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