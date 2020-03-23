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سياسة

السودان يعلن حظر تجوال جزئي لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
23/3/2020

قرر مجلس الامن والدفاع الوطني في السودان، اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

كما قرر المجلس الأمن والدفاع الوطني- اللجنة العليا للطوارئ الصحية- إيقاف جميع رحلات الحافلات من وإلى كافة ولايات السودان المختلفة اعتبارا من السادسة مساء بعد غد الخميس.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان السودان في السادس عشر من الشهر الجاري، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وإغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.
وقال محمد الفكي سليمان المتحدث باسم مجلس السيادة في بيان تلاه أمام الصحفيين "تقرر إغلاق جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية".           

وأضاف سليمان "هذه إجراءات احترازية لمنع الإصابة بالمرض وانتشاره. لاحتواء أية إصابات بالمرض ومحاصرتها حفاظا على الوضع الجيد الذي تعيشه البلاد".     

وأغلقت الحكومة في وقت سابق جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وأعلن السودان تسجيل حالتي إصابة بكورونا وحالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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