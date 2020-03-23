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ألمانيا: ميركل غير مصابة بفيروس كورونا المستجد

فحص مخبري أول خضعت له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثبت خلوها من فيروس كورونا المستجد
فحص مخبري أول خضعت له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثبت خلوها من فيروس كورونا المستجد
23/3/2020

أثبت فحص مخبري خضعت له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلوها من فيروس كورونا المستجد وهي "بحالة جيدة" في إطار العزل الذي فرضته على نفسها لفترة أسبوعين.

وذلك بعد إعلان احتكاكها بأحد المصابين بالفيروس، وفق متحدث حكومي.

وأشارت المستشارية الألمانية، الإثنين، إلى أن نتائج فحص أول أتت سلبية، على أن تخضع ميركل لفحوص أخرى في الأيام المقبلة لحسم المسألة نهائيا.

وكان "شتيفن زيبرت" المتحدث باسم المستشارة الألمانية قال للصحفيين في وقت سابق إن ميركل "بحالة جيدة وهي تعمل في المنزل"، من دون التوضيح ما إذا كانت موجودة في مقر المستشارية أو في شقتها في وسط برلين حيث تؤكد أنها تحب أن تمضي وقتها.

وأضاف المتحدث أنها شاركت في اجتماع عقده مجلس الوزراء عبر الهاتف صباح اليوم خُصص لخطة الإنقاذ الاقتصادية التي وضعتها ألمانيا لمواجهة الوباء.

ومساء أمس الأحد، أعلن زيبرت أن ميركل البالغة 65 عاما تقبع في الحجر الصحي بعدما احتكت الجمعة بطبيب حقنها باللقاح قبل أن تثبت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المستشارة الألمانية التي لم تظهر عليها أخيرا أي أعراض لمشكلات صحية، قد أعلنت لتوها تدابير جديدة ضد وباء (كورونا كوفيد – 19) بما يشمل منع أي تجمع لأكثر من شخصين.

وتلقت ميركل التي تتولى منصبها منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما وحتى 2021 كحد أقصى، رسائل تعاطف عدة منذ إعلان دخولها الحجر الصحي، حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وبلغ عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 22 ألفا و672 إضافة إلى 86 وفاة، حسب معهد روبرت كوخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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