أطباء مصر يشتكون قلة المستلزمات الطبية في مواجهة كورونا

تفاعل أطباء مصريون مع استمرار تسجيل حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، في ظل غياب التجهيزات والتدريبات اللازمة للكادر الطبي في مصر.

ونعت نقابة الصيادلة أول حالة وفاة بين صيادلة مصر بينما أكدت نقابة الأطباء إصابة أحد الأطباء بالفيروس بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وأكد الأطباء في مصر أن بدل العدوى الزهيد وتعاملهم مع المرض لن يغير من أداء وظيفتهم شيئا، وطالبوا بتوفير المستلزمات الطبية الأساسية والمطلوبة لمواجهة الفيروس.

وقال التلفزيون المصري، الإثنين، إن لواء ثانيا بالجيش توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إعلان وفاة لواء آخر بالمرض.

وقال التلفزيون "استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن فقدت القوات المسلحة فجر اليوم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عبد الحليم كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وكان مصدر عسكري ووسائل إعلام رسمية ذكروا أمس الأحد أن اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أحد قيادات الهيئة الهندسية، توفي "نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

وقالت زارة الصحة في بيان مساء أمس الأحد إنها سجلت 33 إصابة جديدة بالمرض وأربع وفيات ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 327 حالة من بينهم ١٤ حالة وفاة.