مصر: تشكيك في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" هل تخفي السلطات الأرقام الحقيقية؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة.

وشككوا في صحة الأرقام وعدم مطابقتها لحالات اكتشفها الأهالي، والشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر بعضهم شهادات حول تكتم الحكومة، ومنع بعضهم من توقيع كشف الـPCR بسبب تعليمات الوزارة ضمن محاولتها التحكم في اكتشاف الحالات، فيما دعا آخرون إلى الثقة في بيانات وزارة الصحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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القرارات بتأكد إن الموضوع في مصر جلل، وبدأت أشك إن الأرقام الحقيقية غير معلنة. — Hesham Farg (@HeshamFarg2) March 21, 2020

جماعة هوا حد واثق في أرقام وزارة الصحة ؟294 حالة اللي مصر ماسكة عليهم دول مقنعين ولا هوا اكتر ومش عايزين يقولوا ولا هما مش عارفين يحسبوا اصلا؟!! — Sherif.. (@shereefalmeage1) March 22, 2020

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ولى شخص الكورونا فى مصر انها وباء وانتشاره سريع واهمال وزاره الصحه وعدم معرفتها بالاعداد الحقيقة للمصابين بالفيروس وان الوزراه بتضحى حتى بولادها ومن ثَم الشعب وبعد كلام جميع دول العالم أن مصر أصبحت منطقه خطره .لازم تحمى نفسك بنفسك وتحظر غيرك — 🌍 محمد حسنى ⁦⁦🌏 (@iBn_Anagar_30_7) March 22, 2020

مصرنا الحبيبة في أمس الحاجه لنا لو بالدعاء لها ، مصر تحتاج لكل مواطن مصري شريف أن يدافع عنها ولا يقبل الاهانه لبلده أناشد جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزاره الصحة وان تثق كل الثقه بوزيره الصحة وان ترفع من شأنها ولا تقلل منها نحن الان في أصعب الظروف ونحتاج الدعم من كل مصري — 🎖🏅آل زيدان🥇 (@Zedan88074176) March 22, 2020

https://twitter.com/Mohaalrefae1/status/1241534364569284609?ref_src=twsrc%5Etfw

الرقم بتاع الإصابات دا fake وبالنسبة لي بيعكس حاجتين، دايرة الفحص ضيقة ولازم تكون أوسع لوعاوز تسيطر على المرض وتعرف الأرقام الحقيقية.

يا إما الوزارة متعمدة تتغاضى عن الموضوع إن الحاجةإلي مش شايفها مش موجودة أو الأرقام الحقيقية بتتدارى. https://t.co/P8J5R7rJvR — Tweets (@3amrov) March 21, 2020

من جانبها، حمّلت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، المواطنين مسؤولية تدهور الأوضاع وزيادة الحالات، وأن الحكومة قد أدت واجبها اتجاه الأزمة، وذلك في مداخلة تليفونية مع برنامج تلفزيوني.

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في مداخلة تلفزيونية حول تطورات وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مص

يذكر أن صحيفتي "ذا غارديان" البريطانية، و"نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرتا نتيجة دراسة لفريق كندي يتبع جامعة تورنتو، وتفيد الدراسة أن أعداد المصابين في مصر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألفًا و310 مصابين.

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ونفت مصر هذه النتائج، فضلًا عن طرد مراسل ذا غارديان في مصر، وتوجيه إنذار لمراسل نيويورك تايمز، كما نفى أطباء وناشطون على مواقع التواصل نتيجة تلك الدراسة، ورأوا أنها تفتقر للدقة والمنهجية العلمية.

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وحتى الآن، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر 294 حالة، تعافت منها 42 حالة، في حين توفيت 10 حالات جراء الإصابة.