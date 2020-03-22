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مصادر للجزيرة مباشر: مقتل طفلة برصاص الجيش المصري في نقطة أمنية شمال سيناء

الطفلة، مي سليم الجبالي (13 عامًا) توفيت متأثرة بطلق ناري للجيش المصري في سيناء
الطفلة، مي سليم الجبالي (13 عامًا) توفيت متأثرة بطلق ناري للجيش المصري في سيناء
22/3/2020

توفيت الطفلة مي سليم الجبالي(13 عامًا)، متأثرة بجراحها إثر إصابتها بطلق ناري من الجيش المصري، من نقطة أمنية بقرية قبر عمير، التابعة لمركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ر.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر  الطفلة أصيبت بالرصاص أثناء لعبها أمام منزلها وكان مصدره نقطة التمركز الأمنية للقوات المسلحة القريبة من منزلها.

هذا ويقول الجيش المصري إنه يخوض منذ فبراير/شباط 2018، عملية عسكرية متواصلة في سيناء ضد ما يقول إنها تنظيمات "إرهابية".

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ومنذ ذلك الحين، سقط عدد كبير من مواطني سيناء خلال عملية سيناء الشاملة، فضلًا عن سقوط عدد من أفراد الجيش المصري .

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المصدر : الجزيرة مباشر
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