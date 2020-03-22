ليبراسيون: ماكرون هدد جونسون إذا لم يتخذ إجراءات أقوى ضد كورونا

قالت صحيفة فرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه تهديدا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إذا لم يتخذ إجراء أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان جونسون قد أمر يوم الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض، وذلك بعد أيام من فرض دول أوربية أخرى إغلاق للبلاد.

وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية نقلا عن مصادر في مكتب ماكرون، إن قرار جونسون جاء بعد أن وجه إليه الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة، مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الأليزيه قوله "اضطُررنا إلىتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر".

وامتنع مكتب ماكرون عن التعليق عندما اتصلت به رويترز. ولم يكن لدى مكتب جونسون تعليق فوري على التقرير.

وقالت الحكومة البريطانية،إنها تتحرك بناء على إرشادات مستشاريها العلميين مع تعزيز جهودها للحد من تفشي المرض.

وأمر ماكرون بفرض قيود صارمة على تنقل الناس في فرنسا يوم الإثنين. وأغلقت المطاعم والحانات والمدراس في شتى أنحاء فرنسا، وأمرت الحكومة الناس بأن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا لشراء مستلزماتهم من السلع، أو الذهاب للعمل أو التدريب أو للرعاية الطبية.

وحث ماكرون أيضا على أن تغلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي حدودها الخارجية الأسبوع الماضي.