لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 22 من مارس/آذار

تجاوز عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في عموم العالم حاجز الـ 14 ألفا، حسب موقع "Worldometer" إلكتروني متخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس.

ووفق معطيات الموقع، الأحد، بلغ عدد وفيات كورونا 14 ألفا و600 في أرجاء العالم، فيما تصدرت إيطاليا باقي البلدان في عدد الوفيات بـ 5 آلاف و476 بعد تسجيل 651 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم حاجز الـ 334 ألفا حسب الموقع نفسه، مع تعافي أكثر 97 ألفا من الإصابة بالفيروس.

وأعلن، الأحد، عن المزيد من الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا في مختلف بقاع الأرض، كما استدعت دول عدة جيوشها للمساعدة في مواجهة الفيروس القاتل.

إيطاليا.. ارتفاع عددوفيات كورونا إلى 5 آلاف و476

أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد وفيات كورونا لديها إلى 5 آلاف و476 بعد تسجيل 651 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة روما قال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي إن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى 46 ألفا و638.

وأوضح أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 7 آلاف و24 حالة بعد تسجيل تعافي 952 حالة جديدة اليوم.

في سياق متصل أعلن المفوض الاستثنائي لمكافحة كورونا الإيطالي دومينيكو أركوري، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن فرنسا أرسلت مليون كمامة طبية إلى إيطاليا، فيما أرسلت ألمانيا عشرات أجهزة التنفس.

وأشار إلى أن كوبا أرسلت وفدا طبيا من 52 طبيا وممرضا إلى مدينة ميلانو عاصمة لومبارديا أكثر الأقاليم الإيطالية تضررا من كورونا.

وأضاف أن روسيا سترسل 180 طبيبا وممرضا وكمامات وأجهزة تنفس خلال الأيام المقبلة.

مصر.. وفاة لواء بالجيش إثر إصابته بكورونا ‎

توفي، مساء الأحد، ضابط بالجيش المصري برتبة لواء أركان حرب، جراء إصابته بكورونا خلال مشاركته في أعمال مكافحة الفيروس، وفق إعلام حكومي.

وحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام "نعت القوات المسلحة، بمزيد من الحزن والأسي، ابنا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية الأحد".

وأوضحت الصحيفة أن الوفاة جاءت "نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي آخر حصيلة معلنة، السبت، سجلت مصر 294 إصابة بفيروس كورونا، توفى منها 10، وتماثل 41 للشفاء.

والسبت، أعلن الجيش في بيان استكمال خطة تطهير وتعقيم لمؤسسات وميادين في محافظات البلاد المختلفة لمجابهة فيروس كورونا‎.

مشافي نيويورك بلا مستلزمات طبية

حذّر رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، بيل دا بالاسيو، من سرعة نفاد المستلزمات الطبية لمشافي المدينة، نظراً لاستقبالها أعداداً كبيرة من المرضى بسبب فيروس "كورونا".

وفي مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن"، الأحد، قال بالاسيو إن "موارد مشافي المدينة من المستلزمات، قد تنفد خلال 10 أيام".

وأضاف: "في الحقيقة، نحن في بداية الطريق فيما يخص الوباء (كورونا)، ولم يحل بنا الأسوأ بعد".

وتابع: "الوباء سيكون في أبريل/نيسان أسوأ مما عليه في مارس/آذار، فيما مايو/أيار سيكون أسوأ من أبريل".

بدوره، أشار حاكم نيويورك أندريو كومو، إلى أن مشافي المدينة تعاني من نقص في المستلزمات الطبية وأنها ستحتاج لاحقاً إلى 110 آلاف سرير.

في السياق ذاته أعلن اتحاد المهندسين لدى الجيش الأمريكي أنه أطلق مشروعاً لزيادة أعداد الأسرّة في ولاية كاليفورنيا التي تعاني من ارتفاع في أعداد المصابين فيها بكورونا.

وفي هذا الإطار ستقوم الفرق المعنية بتحويل بعض المباني في المدينة إلى مشافي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، تحتل المرتبة الـرابعة عالمياً في أعداد الإصابات بـ "كورونا"، وذلك بعد الصين، وإيطاليا وإسبانيا.

ارتفاع عدد الإصابات في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113 .

جاء ذلك على لسان وزير الصحة سعد جابر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة في العاصمة عمان.

وقال جابر إن "من بين الإصابات الجديدة سيدة مسنة تبلغ من العمر (83 عاما) وضعها الصحي بين المتوسط والسيئ".

وأشار العضايلة إلى أن الحكومة تبحث آلية لتوصيل المواد الأساسية للمواطنين، في ظل حظر التجوال المفروض منذ صباح السبت.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن هذه الآلية، السبت أو صباح الأحد المقبلين، دون مزيد من التفاصيل.

ارتفاع عدد الإصابات في قطر إلى 494

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 494.

وقالت الوزارة في بيان إن "معظم الحالات الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى البلاد، ومنها خمس حالات لمواطنين، بينما تعود الحالات الأخرى لوافدين".

كما أشارت إلى "تسجيل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد المعافين إلى 33".

الجزائر.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 17

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل حالتي وفاة جديدتين و62 إصابة مؤكدة بكورونا ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 17 حالة وفاة و201 إصابة.

جاء ذلك على لسان جمال فورار المتحدث باسم "خلية الأزمة الخاصة بمتابعة الفيروس" خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر.

وقال فورارا إن "حالتي الوفاة جراء كورونا تم تسجيلهما في محافظتي بجاية وخنشلة شرقي البلاد".

وأشار إلى أن أغلب الإصابات بالمرض والوفيات سجلت في محافظة البليدة جنوبي العاصمة.

وفي وقت سابق الأحد، أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، في حوار مع الإذاعة الرسمية، أن الجزائر دخلت "المرحلة الثالثة" من مراحل انتشار كورونا، مضيفا أنها "تتحضر للأسوأ".

و"المرحلة الثالثة" لانتشار كورونا، وفق منظمة الصحة العالمية، هي ما قبل الأخيرة وتعني اتساع رقعة انتشار الفيروس في البلاد بشكل يستدعي إجراءات مشددة مثل الحجر الصحي العام.

والأحد، بدأ تطبيق تدابير أعلنتها الرئاسة الجزائرية سابقا مثل وقف المواصلات العامة بين المحافظات وإعفاء 50 بالمائة من الموظفين من العمل وخاصة النساء وإغلاق المقاهي والمطاعم.

ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بالسعودية

أعلنت السعودية ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بشكل غير مسبوق في البلاد، إثر تسجيل 119 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة، فيما تعافى 17 شخصا".

وأوضح المتحدث أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو "عدم الالتزام بمنع التجمعات ونتيجة للمخالطات".

وأشار إلى أن الصحة "أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا، فيما يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا"، مرجحا ارتفاع أعداد الإصابات.

إسبانيا: ارتفاع عدد وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1720 ، والإصابات إلى 28 ألفا و572 مصابا.

وأظهرت معلومات صادرة عن الوزارة تسجيل 394 وفاة جديدة، و3 آلاف و646 إصابة، في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي العاصمة مدريد، الأكثر تضررا من كورونا، ارتفع عدد الوفيات إلى 1021 إثر تسجيل 200 وفاة جديدة، والإصابات إلى 10 آلاف، بعد تسجيل ألفي إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحولت سلطات مدريد، أكثر من 40 فندقا إلى مستشفيات تبلغ قدرتها الاستيعابية الإجمالية 9 آلاف سرير، خاصة بمصابي كورونا.

وتسبب النقص بمعدات الوقاية الطبية، في إصابة أكثر من 200 عامل في مجال الصحة بينهم أطباء، وهو ما زاد قلق سكان المدينة.

ويلي العاصمة مدريد في عدد وفيات كورونا، الأقاليم ذاتية الحكم، كتالونيا (شمال شرق) بـ191 وفاة، وقشتالة والمنشف (وسط) بـ112، والباسك (شمال) بـ97.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، في خطاب موجه إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي، إن "الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا".

عُمان تمنع التجمعات وطباعة الصحف وتغلق محلات الصرافة

أعلنت السلطات العمانية منع التجمعات ووقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات، بمختلف أنواعها ومنع تداولها، وإغلاق محال الصرافة.

ودعت السلطات القوى العاملة الوافدة لديها إلى البقاء في أماكن إقامتها بعد ساعات العمل وأثناء الإجازات والعطلات الأسبوعية، وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.

وأكدت وزارة القوى العاملة في السلطنة "وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك"؛ ضمن إجراءات وضعتها لمواجهة فيروس "كورونا".

وخلال وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 55 حالة؛ منها 17 حالة تماثلت للشفاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات في البلاد عن تعليق الطيران العماني رحلاته إلى كل من باكستان ونيبال.

ارتفاع عدد المصابين في المغرب إلى 104

أعلن المغرب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 104 مصابين عقب تسجيل 8 حالات جديدة، حسب بيان رسمي.

وقال الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب إنه "تم تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي عددالمصابين إلى 104 ".

العراق.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 20 والإصابات 233

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 والإصابات إلى 233 .

وقالت الصحة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة أجرت فحوصات مخبرية لـ106 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتأكد إصابة 19 منهم بالفيروس".

وأوضحت أن 8 حالات إصابة سجلت في بغداد، و6 في السليمانية (شمال)، و2 في النجف، وواحدة في كل من كربلاء والمثنى (جنوب) وأربيل (شمال).

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات في العاصمة بغداد، فيما تماثل 5 من مرضى الفيروس للشفاء، مبينة أن مجمل الإصابات وصل إلى 233، والوفيات إلى 20، وحالات الشفاء إلى57 .

واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع وحتى إشعار آخر .

تحويل فنادق لمراكز "حجر صحي" في غزة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إنها تسلّمت قبل عدة أيام، فندقيْن اثنيْن، وحولتهما إلى مركزين للحجر الصحي لاستقبال العائدين إلى القطاع، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "تسلمت الوزارة ولجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس كورونا، قبل عدة أيام، فندقي (الكومودور) و(بلو بيتش)، غرب مدينة".

وبيّن أنه تم تحويل تلك الفنادق إلى "مراكز للحجر الصحي الاحترازي للعائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (جنوبا)، وحاجز بيت حانون (شمالا)".

وأوضح البزم أن وزارته تعمل على تأمين نحو 19 مركزا للحجر الصحي، موزّعين على مستوى محافظات القطاع؛ من بينهم مدارس ومراكز طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

والأحد، أقرت الشرطة بغزة عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي الفيروس، من بينها تعطيل صلاة الجمعة، وإغلاق صالات الأفراح والمقاهي وصالات المطاعم، ومنع إقامة بيوت العزاء؛ وذلك بدءا من اليوم وحتّى إشعار آخر.

وفجر الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف أول إصابتين، بفيروس كورونا في قطاع غزة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة والقطاع) إلى 59 .

62 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة المصابين إلى 945 .

وقالت الوزارة في بيان إن من بين المصابين 20 في حالة حرجة، إضافة إلى 24 وصفت حالتهم بالمتوسطة، وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية. وبحسب المصدر ذاته فإن 37 مصاباً تعافوا من المرض.

ومساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن الإصابات بكورونا في بلاده "قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف".

وأضاف نتنياهو، في حديث لقناة "12" الإسرائيلية الخاصة: "لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور". وأوضح أن نسبة الوفيات بين مصابي كورونا في إسرائيل، قد تتراوح بين 2 ـ 4 في المئة خلال الفترة المقبلة.

وفيات كورونا تصل للمحيط الهادئ ورومانيا

دخلت دولتان جديدتان، الأحد، قائمة البلدان التي فتك فيروس كورونا بأرواح مواطنيها.

وأعلنت رومانيا، وجزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة، غربي المحيط الهادئ، تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة الرومانية، في بيان، إن الوفاة لرجل (67 عاما) كان يعاني من مرض السرطان، وتأكدت إصابته بالفيروس في 18 مارس/ آذار الجاري، بحسب ما نقل موقع "رومانيان إنسايدر" المحلي.

وأضاف البيان أن المتوفى "عاد من فرنسا" قبل إعلان إصابته بالفيروس.

وسجلت رومانيا حتى ظهر الأحد، 367 إصابة بكورونا، وفرضت الدولة حالة الطوارئ لتحجيم الفيروس في 16 مارس.

وفي المحيط الهادئ، أعلنت جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة، غربي المحيط، أول وفاة بكورونا على أراضيها، الأحد.

وأوضحت جولين أجون، مسؤولة الفريق الطبي لمواجهة كورونا في الجزيرة، في مؤتمر صحفي، أن الوفاة لسيدة (68 عاما) انتقل إليها الفيروس من مخالطة شخص آخر مصاب به.

أفغانستان.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 34

أعلنت السلطات الصحية الأفغانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 34 .

وقال وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، في تصريحات صحفية، إن عدد إصابات كورونا كان 21 وارتفع إلى 34 في الساعات الأخيرة.

وأوضح فيروز أن الأشخاص المصابين قدموا من إيران خلال الفترة الماضية ويخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات.

وأضاف أن العشرات جرى إخضاعهم للحجر الصحي وأجريت لهم فحوصات الكشف عن الفيروس، في انتظار النتائج.

وأشار إلى وجود عضوين في البرلمان الأفغاني بين الأشخاص الذين وضعوا قيد الحجر الصحي.

وأكد ضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة هرات (قريبة من حدود إيران)، بسبب احتمال ارتفاع عدد الإصابات فيها.

وأردف: "آلاف المواطنين الأفغان يدخلون يوميا إلى البلاد قادمين من إيران، وهو ما يمكن أن ينتج عنه ارتفاع عدد إصابات كورونا".

ودعا المواطنين إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد، والبقاء في منازلهم.

ارتفاع عدد إصابات كورونا بتونس إلى 75

أعلنت تونس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 75 ، إثر تسجيل 15 إصابة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية.

وقالت بن علية إنه "تمّ تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس بعد ظهور نتائج 132 تحليلا مخبريّا، 15 منها كانت إيجابيّة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 75 حالة مؤكدة".

وأضافت أنه تم تسجيل 3 وفيات، واحدة في ولاية سوسة (شرق) لامرأة (72 عاما) الخميس الماضي، والثانية، السبت، لرجل في محافظة صفاقس (جنوب)، أما الثالثة فسجلت الأحد في ولاية أريانة بالعاصمة لرجل (60 عاما).

وتابعت بن علية أن جزيرة جربة (جنوب) تم إعلانها بؤرة للمرض.

وفي سياق متصل قالت بن علية إن 12 ألفا و395 شخصا خضعوا للحجر الصحي الذاتي، منهم 4 آلاف و753 شخصا أتموا فترة المراقبة الصحية.

أول حالة وفاة بكورونا في كوسوفو

أعلنت كوسوفو تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها.

وأفاد بيان صادر عن معهد الصحة العامة الكوسوفية أن الحالة سجلت لشخص في الـ 82 من عمره بمدينة بودوييفو شمالي البلاد.

وأوضح البيان أن المتوفى نقل إلى المستشفى في 16 من مارس/ آذار الحالي، مشيرا إلى انتقال العدوى إلى ابنه وابنته.

وحتى صباح الأحد، سجلت كوسوفو إصابة 31 شخصا بالفيروس، بينهم المتوفي.

أول حالة وفاة بكورونا في كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان أن سائق سيارة أجرة عمره 58 عاما توفي بسبب الفيروس في مدينة كارتاهينا السياحية.

وأوضحت أن السائق كان مصابا بمرض ارتفاع الضغط والسكري وانتقلت إليه العدوى في 4 من مارس/ آذار الحالي، حين نقل في سيارته سياحا من إيطاليا، وظهرت عليه أعراض العدوى بعد يومين. وسجلت البلاد 210 إصابات بكورونا حتى اليوم.

وفاة الرئيس السابق لريال مدريد عن 77 عاما

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورينزو سانز عن عمر ناهز 77 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن سانز أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي ونقل إثرها إلى العناية المركزة.

وتولى سانز رئاسة ريال مدريد من 1995 إلى 2000، وكان يعاني من الفشل الكلوي والسكري.

وفي فترة رئاسته أجرى صفقات أدت إلى نقل نجوم كرة القدم لناديه، أمثال روبرتو كارلوس، وكلارنس سيدورف، ودافور شوكر، وبريدراغ مياتوفيتش، وكريستيان بانوتشي.

كما حمل ريال مدريد، خلال فترة رئاسة سانز أيضا، كأس دوري أبطال أوربا (الشامبيونزليغ)، لموسم 1997-1998، وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع 32 عاما.