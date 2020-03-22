"عارف إنك مسافرة".. رسالة نجل صحفية مصرية معتقلة في عيد الأم (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل في مصر، مقطع فيديو للطفل خالد نجل الصحفيين المصريين المعتقلين سولافة مجدي وحسام الصياد، وهو يوجه لوالدته رسالة مؤثرة في عيد الأم.

وقال خالد الذي يعتقد أن والديه مسافران خارج مصر "صباح الخير يا ماما عاملة إيه؟ إنتي أغلى أم في الدنيا، أنا عارف إن انتي مسافرة دلوقتي وانتي حبيبتي ونور عيني وانتي أحلى أم في الدنيا ومفيش أحلى أم إلا انتي وأنا طبعا عارف إن انتي مش قادرة تعملي حاجة طالما انتي مسافرة".

وتابع الطفل "أنا مجهز لك مفاجأة وهخبيها لغاية ما ترجعوا… أنا كنت نفسي ترجعوا عشان تشتركوا لي في ملعب البولينغ بس للأسف إنتي مسافرة فإن شاء الله لما ترجعوا هتحجزوا.. احنا هنبعتلك أي حاجة انتي عايزاها وهنعمل لك التورتة اللي انتي عايزاها وأي حاجة انتي تطلبيها احنا نعملها".

واختتم خالد رسالته بالقول "إن شاء الله هترجعوا بالسلامة وهنعمل كل حاجة احنا عايزينها وننزل الجنينة إن شاء الله… أنا بحبك يا ماما مع السلامة".

وفي نهاية العام الماضي، انتشر فيديو للطفل خالد وهو يحدث والديه "المسافرين" ويخبرهما عن إدراكه بأن غيابهما سيطول، وراح يعدد لهما يومياته ويطلب منهما العودة لأنه يفتقدهما، مما أثار تعاطف الكثيرين مطالبين بالإفراج عن أحد الوالدين على الأقل ليحظى الطفل بالرعاية.

واعتقل حسام وسولافة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أحد شوارع القاهرة وتم اتهامهما بتلقي تمويل من الخارج والانتماء لجماعة "إرهابية" وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في قضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

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