شاهد: كيف بدا لبنان خلال "حظر التجوال الذاتي" بسبب كورونا؟

وثقت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدا من أجواء "حظر التجوال الذاتي" في المحافظات اللبنانية للوقاية من كورونا.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت عن "حظر تجوال ذاتي" بمعنى أن يمنع المواطنون أنفسهم من الخروج طواعية وليس بالقوة الأمنية.

وطالب إعلاميون ونشطاء بإعلان حالة منع التجوال الشامل في البلاد وقفًا للتحركات التي تشهدها بعض المناطق وتسبب خطرًا بالغًا في ظل انتشار كورونا.

ووثق مقطع فيديو، مروحيات للجيش اللبناني تناشد المواطنين عبر مكبرات الصوت الجوية، للبقاء في منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد إلى 248.

Helicopter over Beirut telling people to stay indoors pic.twitter.com/Y9rAF46vZO — sebastian usher (@sebusher) March 22, 2020

مروحيات تابعة للجيش اللبناني تحلّق فوق العاصمة وتدعو المواطنين عبر مكبّرات الصوت لالتزام منازلهم.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/Ye95eC1uKv — Ali Hmeidan (@hmeidan_ali) March 22, 2020

من الضاحية الجنوبية لبيروت. ٨:١٠ دقائق صباحا. المسهد غير مسبوق في هذا الوقت#كورونا #حظر_التجول pic.twitter.com/2wDuQqQmuC — Hasan illaik (@Hasanillaik) March 22, 2020

مروحيات الجيش اللبناني تناشد اهالي كسروان عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم للوقاية من "كورونا" — Lebanese-Forces.com (@LFofficialpage) March 22, 2020

هيدا سوق العطارين ب #طرابلس العالم فوق بعضها. من ٣ اسابيع التحذيرات عمبتحكي عن سرعة انتشار الوباء وكأن لا حياة لمن تنادي.يا جماعة اذا لا سمح الله حدا نقل الوباء لشخص منكن بيتسبب بمصيية جماعية. وين المسؤولية الفردية ووين #بلدية_طرابلس و @LebarmyOfficial وال @LebISF pic.twitter.com/LuAsV2J5iC — Lara el hachem لارا الهاشم (@Laraelhachem) March 21, 2020

#إفرضوا_حظر_التجول_في_لبنان

صحّتنا اليوم هي الاولوية ، وطن بكاملو يا بموت يا بعيش. الأهم بهالمرحلة هو أننا نبقى بالبيت تنبقى عايشين

نحن اللبنانيي اللي ما هزمتنا الحروب ولا القلة ولا الجوع ما رح يهزمنا وباء #كورونا #خليك_بالبيت@General_Aoun @Hassan_B_Diab pic.twitter.com/ojeOAnvpN4 — Hoda Chedid (@HodaChedid) March 21, 2020