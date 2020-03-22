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شاهد: الشرطة الإسبانية تعزف الموسيقى وتغني للمواطنين وسط حظر التجوال

رجال الشرطة في العاصمة مدريد يصطفون ويصفقون ويقدمون التحية للأطقم الطبية التي تعالج مصابي كورونا
رجال الشرطة في العاصمة مدريد يصطفون ويصفقون ويقدمون التحية للأطقم الطبية التي تعالج مصابي كورونا
22/3/2020

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال شرطة في إسبانيا وهم يعزفون الموسيقى ويغنون للمواطنين لطمأنتهم والتسرية عنهم.

ففي ظل أجواء حظر التجوال الذي فرض بشوارع إسبانيا وإيطاليا جراء الانتشار الواسع لفيروس كورونا دأب الناس على التسرية عن أنفسهم من خلال الموسيقى والغناء بشرفات منازلهم.
غير أن الموسيقى هذه المرة تصدر من الشرطة الإسبانية نفسها، حيث يظهر الفيديو رجال الشرطة الإسبانية في جزيرة مايوركا، يترجلون من سياراتهم وفي أيديهم الآلات الموسيقية ويشرعون بالعزف والرقص والغناء، وسط تصفيق الناس.

 

كما ظهر مقطع آخر لرجال الشرطة في العاصمة مدريد وهم يصطفون ويصفقون ويقدمون التحية للأطقم الطبية التي تعالج مصابي الفيروس.

ويذكر أن قارة أوربا بأسرها تعيش حالة من الهلع والترقب في ظل تضاعف أعداد المصابين والقتلى جراء فيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين فقط.

https://twitter.com/AhmedAb88374355/status/1241575238455963653?ref_src=twsrc%5Etfw

فالمئات يموتون كل يوم في دول مثل إيطاليا وإسبانيا، حيث سجلت إيطاليا ما يقرب من 800 حالة وفاة أول أمس فقط، بينما سجلت إسبانيا 324  .

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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