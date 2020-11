شاهد: الشرطة الإسبانية تعزف الموسيقى وتغني للمواطنين وسط حظر التجوال

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال شرطة في إسبانيا وهم يعزفون الموسيقى ويغنون للمواطنين لطمأنتهم والتسرية عنهم.

ففي ظل أجواء حظر التجوال الذي فرض بشوارع إسبانيا وإيطاليا جراء الانتشار الواسع لفيروس كورونا دأب الناس على التسرية عن أنفسهم من خلال الموسيقى والغناء بشرفات منازلهم.

غير أن الموسيقى هذه المرة تصدر من الشرطة الإسبانية نفسها، حيث يظهر الفيديو رجال الشرطة الإسبانية في جزيرة مايوركا، يترجلون من سياراتهم وفي أيديهم الآلات الموسيقية ويشرعون بالعزف والرقص والغناء، وسط تصفيق الناس.

Hats off to the Spanish police 👏💙 pic.twitter.com/EpseJd67RU — CCTV_IDIOTS (@cctv_idiots) March 22, 2020

A song always helps: Local police on the Spanish island of Majorca join in the music to keep up spirits during coronavirus lockdown. #StayAtHome #Covid_19 pic.twitter.com/dG9MkdQKGD — DW Culture (@dw_culture) March 21, 2020

كما ظهر مقطع آخر لرجال الشرطة في العاصمة مدريد وهم يصطفون ويصفقون ويقدمون التحية للأطقم الطبية التي تعالج مصابي الفيروس.

IN TRIBUTE: Madrid police officers recognized medical workers at the Spanish capital's hospitals, lining up to flash sirens, honk and applaud them amid the coronavirus pandemic. Spain is the second hardest-hit nation in Europe. https://t.co/NXb75j7tK2 pic.twitter.com/Y4ToeSVKMJ — ABC News (@ABC) March 20, 2020

ويذكر أن قارة أوربا بأسرها تعيش حالة من الهلع والترقب في ظل تضاعف أعداد المصابين والقتلى جراء فيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين فقط.

https://twitter.com/AhmedAb88374355/status/1241575238455963653?ref_src=twsrc%5Etfw

فالمئات يموتون كل يوم في دول مثل إيطاليا وإسبانيا، حيث سجلت إيطاليا ما يقرب من 800 حالة وفاة أول أمس فقط، بينما سجلت إسبانيا 324 .