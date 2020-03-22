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بسبب كورونا: قطر تنظم مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان عبر الفيديو

وقّعت واشنطن مع حركة طالبان اتفاقا يهدف لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة
وقّعت واشنطن مع حركة طالبان اتفاقا يهدف لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة
22/3/2020

قالت الخارجية القطرية إن الدوحة سهلت إجراء محادثات فنية عن بعد بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن تبادل الأسرى وإطلاق سراحهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الخارجية أن محادثات الحكومة الأفغانية وطالبان كانت مثمرة وناقشت قوائم الأسرى ومواقع إطلاق سراحهم.

وتابعت أن قطر والولايات المتحدة طالبتا بسرعة الانتهاء من تبادل الأسرى بأفغانستان خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن أول جلسة مباحثات عقدت، الأحد، عبر الفيديو.

وقال خليل زاد في تغريدة عبر تويتر "اليوم سهّلت الولايات المتحدة وقطر إجراء مباحثات تقنية بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول إطلاق السجناء، من خلال مؤتمر عبر الفيديو".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن المحادثات كانت مثمرة وبناءة، وناقش فيها الطرفان مواضيع هامة تتعلق بقوائم الأسرى وكيفية التحقق منها ومواقع إطلاق سراحهم ونقلهم للمواقع المتفق عليها.

وأضاف البيان أن الأطراف كافة أكدت التزامها بخفض التصعيد والمفاوضات "الأفغانية الأفغانية" والسلام الشامل كما اتفقت على استئناف المحادثات خلال الأيام القليلة القادمة.

وينص الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان على تبادل الأسرى والسجناء، لكن هذا البند لم يطبّق إلى الآن.

ودعت قطر والولايات المتحدة الأمريكية الأطراف إلى سرعة الانتهاء من عملية تبادل الأسرى لاسيما مع انتشار فيروس كورونا.

وتشكل هذه المحادثات خطوة أساسية في عملية السلام بموجب اتفاق إحلال السلام في أفغانستان الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في الدوحة بتاريخ 29 فبراير/ شباط 2020.

والأربعاء الماضي قال خليل زاد إن تبادل السجناء بات أمرا "ملحّا" بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".

وينصّ الاتفاق بين واشنطن وطالبان على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهّد الحركة بنبذ أي عمل إرهابي والدخول في مفاوضات مع حكومة كابول، وهو ما كانت الحركة ترفضه.

في المقابل كان الرئيس الأفغاني أشرف غني يعترض على أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بين الأمريكيين وطالبان وهو الإفراج عن نحو خمسة آلاف سجين من حركة طالبان مقابل ألف عنصر تقريبا من القوات الأفغانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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