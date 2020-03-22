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بالأدعية والأذكار والنشيد الوطني.. مغاربة يتحدون كورونا من الشرفات (فيديو)

المغاربة يتحدون كورونا من الشرفات
المغاربة يتحدون كورونا من الشرفات
22/3/2020

ردد الآلاف من المغاربة في العاصمة الرباط ومدن سلا والمضيق وطنجة، أذكارا وأدعية من شرفات منازلهم لرفع بلاء كورونا، ذلك الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعدالدين عثماني، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 104.

وفي وقت متأخر من ليلة السبت، بث عدد من المواطنين مقاطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، رددوا خلالها أذكار عديدة، مثل "مولانا نسعى رضاك، وعلى بابك واقفين، لا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين"، و"الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

واختار مواطنون آخرون ترديد النشيد الوطني المغربي، لرفع معنويات الأطباء والممرضين ورجال الأمن وكل العاملين الذين يحاربون فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، نظم عشرات المغاربة، مسيرات احتجاجية (لم يعرف سببها)، بكل من فاس وطنجة بعد منتصف ليلة السبت، متحدين حالة الطوارئ.

وتداول عدد من المواطنين مقاطع فيديو عبر منصات التواصل للمسيرات التي خلت من تدخل السلطات، وسط انتقادات من الناشطين الذين اعتبروا أن تلك المسيرات تشكل تهديدًا على صحة المواطنين.

والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة لأجل غير مسمى، كوسيلة للسيطرة على وباء كورونا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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