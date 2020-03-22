السيسي في أول ظهور بعد تفشي كورونا: المصريون دمهم خفيف[فيديو]

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر اتخذت إجراءات غير مسبوقة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في أول ظهور تلفزيوني له منذ ظهور فيروس كورونا.

وأضاف السيسي "أن الإجراءات الطبية اتُخذت طبقًا للمعايير، بدءًا من عزل المصريين القادمين من الصين، والدولة أخذت بالأسباب وما زالت".

وعن قلق المصريين من الفيروس وتخوفهم من إخفاء الأرقام الحقيقية لانتشاره في مصر، قال السيسي "المصريون دمهم خفيف".

وقال السيسي"طوال الوقت كان هناك من يشكك في كل إجراء نقوم به، التشكيك والحديث الذي يتردد أقل ما يقال فيه هو أنه كذب وبه افتراء كثير، ليس موضوع كورونا فقط، التشكيك حالة عاشتها مصر على مدار 80 عامًا بطريقة تشكل حالة من عدم الثقة وسط الشعب".

ووجه الشكر لأطباء مصر، وللحكومة لحسن تعاملها مع الأمطار، كما شكر الجيش والشرطة المدنية والإعلام لحسن إدارتهم لأزمة الجارية، مستطردًا "أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد تصل إلى آلاف الحالات إذا لم نتعامل بجدية".

وقال السيسي إن "حجم الضغوط على الاقتصاد المصري كبيرة جدا، ولولا خطة الإصلاح الاقتصادي الناجحة ما تحملت مصر التداعيات الحالية لأزمة فيروس كورونا."

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي ثلاثة أشهر، وأنه لا مبرر "للتكالب" على السلع، فضلًا عن أن البنك المركزي المصري سيقدم 20 مليار جنيه مصري لدعم البورصة، وطالب السيسي الجميع بالتكاتف لعبور أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكلف السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت مصر حتى الآن 294 حالة إصابة فقط، توفيت من بينها 10 حالات.

في السياق، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 319 ألفًا و128 مصابًا، لقي حتفه منهم 13 ألفًا و697 ضحية، في حين تعافت 96 ألفًا و6 حالات، وسجلت أعداد المصابين في بعض الدول رقما كبيرًا بلغ 53 ألفًا و578 في إيطاليا، 28 ألفًا و603 في إسبانيا، 27 ألفًا و151 في الولايات المتحدة الأمريكية.