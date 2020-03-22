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سياسة

اعتقال داعية سعودي احتج على منع صلوات الجماعة والجمعة بسبب كورونا

مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي بالبحرين
مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي بالبحرين
22/3/2020

قال حساب "معتقلي الرأي" في السعودية إن السلطات اعتقلت الشيخ المحدّث عبدالله السعد، على خلفية اعتراضه على منع صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد بسبب تفشي كورونا.

ونشر الحساب الحقوقي مقطعا صوتيا للشيخ، عبر فيه عن اعترضه على الإجراءات التي أوقفت العبادة بالمساجد.

? عاجل ?
تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ المحدّث عبدالله السعد وذلك على خلفية كلمة ألقاها في نحو 20 دقيقة قبل أيام، احتجاجاً على منع الجمعة والجماعات لأجل #كورونا.
(و نورد فيما يلي جانباً من تلك الكلمة)#اعتقال_عبدالله_السعد pic.twitter.com/qPxyFMvQnQ

— معتقلي الرأي (@m3takl) March 21, 2020

وكان الشيخ عبدالعزيز الريّس، وهو مقرب من السلطة، نشر كلمة صوتية أيضًا استنكر فيها موقف الشيخ عبد الله من الإجراءات الاحترازية خشية تفشي كورونا قبيل اعتقاله.

 

 

وعبر مغردون عن استنكارهم لاعتقال عالم معروف لأجل رأي فقهي فرعي، مشيرين إلى أن السلطة في المملكة أصبحت لا تتقبل أي رأي أو كلمة تخالف ما تريده.

#اعتقال_عبدالله_السعد وهو عالم محدِّث جليل
يعتقل لأجل رأي فقهي فرعي!
أي أنه ليس لأحد في مملكة القمع أن يقول غير ما يريدون !
آمل أن نجد من المنظمات الحقوقية! من يهتم بموضوع هذا الشيخ
ولا يتجاهلونه كما تجاهلوا أمثاله من قبل !

أحرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنسِ؟!

— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) March 21, 2020

 

 

ودعا نشطاء المنظمات الحقوقية للاهتمام بموضوع اعتقال الشيخ عبد الله السعد وبقية المعتقلين بسجون المملكة.

https://twitter.com/hosaree787/status/1241629062633869312?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت السعودية قد منعت إقامة الصلوات الخمس والجمعة بجميع مساجدها لاسيما المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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