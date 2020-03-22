إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت إيطاليا اليوم الأحد 651 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 5476 حالة وفاة.

وحصيلة وفيات الأحد هي ثاني أعلى حصيلة يومية تسجّلها البلاد، وتأتي غداة تسجيل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد مع 793 حالة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 10.4 بالمئة ليصل إلى 59138 إصابة، وبلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي الإيطالية 5476 حالة.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي إن "الأرقام المعلنة اليوم أدنى من تلك التي سجّلت البارحة".

وأعرب عن أمله في أن تثبت الأيام المقبلة صحة هذه الأرقام، داعيا إلى مواصلة التقيّد التام بالتدابير المفروضة.

وتشير الأرقام إلى أن تدابير الاحتواء الصارمة التي فرضت على البؤرة الشمالية للتفشي قرب ميلانو قد تكون بدأت تثمر.

والأحد سجّلت منطقة لومبارديا حيث تقع مدينة ميلانو ما نسبته 30.4 بالمئة من الإصابات الجديدة المسجلة.

وكانت المنطقة تسجّل ثلثي الوفيات في إيطاليا طوال فترة الأزمة المستمرة منذ شهر.

وسجّلت المنطقة التي تضم رسميا عشرة ملايين نسمة 55.5 بالمئة من الوفيات جراء الإصابة فيروس كورونا الأحد.