إغلاق جميع مصليات المسجد الأقصى بسبب كورونا

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأحد، إغلاق جميع مصليات المسجد الأقصى ابتداء من فجراالإثنين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الدائرة، في بيان، إنها قررت تعليق الصلاة في المسجد الأقصى وإغلاق جميع أبوابه بشكل مؤقت، اعتبارا من فجر الإثنين. وأشارت إلى استمرار رفع الأذان في المسجد.

ودعت الدائرة، المواطنين إلى الصلاة في منازلهم استجابة لتوصيات المرجعيات الطبية والدينية وللحفاظ على حياتهم.

ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من إعلان الدائرة إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى والسماح بالصلاة في ساحاته الخارجية، لمنع انتشار كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قد قررت، أمس السبت، تعليق إقامة الصلوات في المساجد والكنائس حتى إشعار آخر منعا لتفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تقرر وقف إقامة الصلوات في المساجد والكنائس وحصرها في البيوت وحتى إشعار آخر.

وأوضحت أن القرار استند إلى توصيات وزارة الصحة الفلسطينية والأطباء المختصين بمنع التجمعات التي قد تساعد على نقل العدوى.

فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب إلى أن "أمر الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، متروك لمديرية أوقاف القدس".

وأضاف أن "الحرم الإبراهيمي بالخليل سيبقى مفتوحا ضمن ترتيبات وأنظمة معينة تضعها مديرية الحرم".