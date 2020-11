ألمانيا تبشر بلقاح لكورونا وفرنسا تكشف فاعلية عقار الملاريا

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم، تبشر شركات دواء ألمانية وفرنسية بلقاح وعلاج للفيروس الذي حصد أرواح نحو 12 ألف وأصاب نحو 300 ألف آخرين.

ويخضع نحو مليار شخص لعزلة إجبارية بمنازلهم خشية تفشي كورونا، بينما تزايد عدد المصابين لنحو 300 ألف مصاب، وسط إحصاءات من منظمة الصحة العالمية بتعافي نحو 80% منهم.

وقالت شركة كورفاك الألمانية إن عشرات آلاف المصابين بفيروس كورونا من الممكن أن يحصلوا على لقاح للفيروس خلال الخريف القادم، وأضافت أن التجارب السريرية لهذا اللقاح ستبدأ الصيف المقبل، وأن لديها قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 200 و400 جرعة لقاح في العام الواحد.

وفي فرنسا، كشفت تجربة سريرية، فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم لعلاج الملاريا في شفاء المصابين بكورونا، وأظهرت الدراسة الفرنسية شفاء جميع المصابين بعد علاجهم على مدى ستة أيام متواصلة بهذا العقار إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين الذي يعزز عملية الشفاء.

وقالت الدراسة إن علاج هيدروكسى كلوروكوين يمنع تكاثر الفيروس في جسم الإنسان، ويعمل على خفض واختفاء العدوى الفيروسية ما قد يساهم في التحكم في انتشار كورونا.

وقوبلت هذه الدراسة بترحاب من وزارة الصحة الفرنسية التي طلبت تكثيف التدقيق حول هذا العقار والأبحاث الأخرى ذات الصلة نظرًا لتخوف بعض الباحثين من التداعيات والآثار الجانبية التي قد يخلفها العقار على المرضى الذين يحتاجون لجرعات كبيرة.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة جديدة، إن عقاري "هيدرو-كسيكلوروكين" و"أزيتروميسين" فرصة حقيقية لإحداث أبرز تحوّل في التاريخ الطبي.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020