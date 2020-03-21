مصر: مديرة تمريض لوزيرة الصحة " أين أنت ؟"

وجهت فاطمة فرحات، إحدى قيادات التمريض في مستشفى المنصورة الجامعي، انتقادات حادة لوزيرة الصحة هالة زايد بسبب ما قالت إنه عدم حماية الوزارة للكوادر الطبية من فيروس كورونا (كوفيد-19)

وقالت المسؤولة إن الوزيرة لا تحافظ على الكادر التمريضي والطبي الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا من دون وقاية ومعدات طبية مناسبة تقيهم الإصابة بالمرض.

ودعت إلى زيارة المستشفيات لمعرفة الحقيقة، التي تتمثل في عدم وجود معينات طبية وقائية، وأوضحت أن إحدى زميلاتها الممرضات أصيبت بالإعياء وتم إسعافها، هناك خشية من أن تكون أصيبت بالمرض.

وقالت الممرضة، في فيديو بثته" حرام عليكي حسي بينا وبالوجع اللي فينا، إنتي مش محافظة على تمريضك ولا أطبائك".

شكوى متكررة

كان طبيب مصري قد انتقد أيضا طريقة تعامل وزارة الصحة، فيما يخص الطواقم الطبية لعدم توفير المعينات الصحية اللازمة التي تساعدهم على أداء عملهم وعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقال الطبيب، الذي يعمل في العناية المركزة بمستشفى بولاق الدكرور، إن وزارة الصحة لا توفر للطواقم الطبية، الإمكانات اللازمة وطرق التوعية والحماية والإخطار اللازم بالحالات المرضية التي يتم التعامل معها وتفاصيلها.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 256، بينهم 7 وفيات.