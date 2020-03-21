مصر.. إغلاق جميع المساجد والكنائس وتعليق الصلوات بسبب كورونا

قررت وزارة الأوقاف المصرية إغلاق جميع المساجد وملحقاتها في مصر وتعليق صلاة الجمعة والجماعة، بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان "قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات".

وأضافت الوزارة أن القرار جاء "بناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر".

كما قرر شيخ الأزهر أحمد الطيب، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان "صلوا في بيوتكم".

وقال الطيب إن هذه الإجراءات تأتي "دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار".

وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضي أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره.

كما قررت الكنيسة الأرثوذكسية إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات والأنشطة بها لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الكنيسة في بيان إنه تقرر إغلاق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط، وتخصيص كنيسة واحدة للجنازات ومنع الزيارات إلى جميع الأديرة.

ودعت الكنيسة إلى الالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات، "للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم". وأشار إلى أن القرار جاء نظرًا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت أمس الجمعة وقف كافة الصلوات الجماعية والقداسات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وذكرت في بيان أن الكنائس ستظل مفتوحة للصلوات الفردية فقط.

كما قررت الكنيسة الإنجيلية أول أمس الخميس، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقبل يومين، قال مجلس الوزراء المصري إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس آذار، بهدف مكافحة انتشار كورونا.

وأضاف في بيان أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية أو خارجها. كما لا يسري القرار على توصيل الطلبات للمنازل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات.

وأوضح متحدث الوزارة خالد مجاهد، في بيان عبر فيسبوك، أنه "تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".

وأشار أيضا إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) وكان عائدا من إيطاليا".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس حتى الجمعة، بلغ 285 إصابة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها، و8 حالات وفاة.