لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 21 من مارس/آذار

حتى ظهر السبت، أصاب فيروس كورونا حوالي 304328 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 12 ألفاً و983 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وأمريكا

وأظهرت الإحصاءات تماثل 94677 مريضا للشفاء من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 21 من مارس/آذار:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 793 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4825.

الحكومة الكويتية تقرر فرض حظر تجوال جزئي من الخامسة مساء إلى الرابعة صباحا لمكافحة كورونا.

روسيا تعلن أنها ستنقل ابتداء من غد الأحد 8 مجموعات طبية لمساعدة إيطاليا على مواجهة كورونا.

السلطات المغربية تقرر منع استخدام وسائل النقل الخاصة والعامة بين المدن في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وزارة الصحة المغربية: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 96.

تركيا تسجل 12 وفاة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا لترتفع حالات الوفاة إلى 21 حالة وعدد الإصابات إلى 947.

تونس تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة لبحث تأثير انتشار فيروس كورونا على السلم الدولي.

خلية الأزمة في العراق تعلن اعتقال قوات الأمن 306 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال.

وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 294 وإجمالي الوفيات 10.

وزارة الأوقاف اليمنية تقرر وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ووقف مدارس تحفيظ القرآن.

وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 112 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 562.

قطر تمنع التجمعات بهدف مواجهة فيروس كورونا.

الرئيس الأمريكي: لا أعلم إن كان عقار الملاريا هو الحل لفيروس كورونا لكن أستطيع القول إنه سيتم توزيعه واختباره.

حكومة الوفاق الليبية تعلن حظرا للتجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البريطانية: 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يرفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 233.

الإمارات تغلق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب لمدة أسبوعين بسبب كورونا.

وزير الصحة اللبناني على تويتر: لبنان دخل مرحلة انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 80 إصابة خلال 48 ساعة.

مصادر للجزيرة: السلطات المصرية تعتقل 7 سيدات كن في طريقهن لسجن برج العرب لإيصال أدوية لذويهن المعتقلين.

رويترز: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 6100 وإجمالي الوفيات يصل إلى 56 نسمة.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 153 مصابا وتعافي 38 حالة.

مراسل الجزيرة: تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 214 مصابا.

وزارة الصحة السعودية: 8 حالات تعافت من الإصابة بكورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 16 حالة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 392 مصابا.

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الوفيات في الدنمارك بسبب فيروس كورونا إلى 13 نسمة والإصابات إلى 1326 مصابا.

رئيس الوزراء السوري يصدر قرارا بإيقاف الدوام في مختلف الوزارات وإغلاق الأسواق ضمن إجراءات لمواجهة كورونا.

وزارة السياحة والآثار في مصر تقرر غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





السلطات المصرية تقرر إغلاق جميع المساجد بما فيها المسجد الأزهر وتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 324 وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1326.

اللجنة الدائمة المصرية للمجمع المقدس: إغلاق كل الكنائس وإيقاف جميع القداديس والأنشطة بسبب فيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة التونسية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 60 مصابا.

ظريف: إيران لا تستطيع شراء الأدوية حتى لو كانت تمتلك الموارد والإيرانيون يموتون والمجتمع الدولي لا يفعل شيئا.

وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تمتلك الموارد الكافية لمحاربة فيروس كورونا بسبب العقوبات الأمريكية.

مراسل الجزيرة: تسجيل 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع أعداد المصابين إلى 2815 مصابا.

مراسل الجزيرة: تسجيل 30 وفاة بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع الوفيات إلى 67 نسمة.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وارتفاع عدد الإصابات إلى 883.

وزارة الصحة الإيرانية: عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل 7635 شخصا.

وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1556 والإصابات إلى 20610 مصابين.

وزارة الصحة الإيرانية: 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وزارة الصحة الفلبينية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 307.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 176 مصابا.

وزارة الصحة بإندونيسيا: 6 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 450 والوفيات إلى 38 نسمة.

وكالة الأنباء الألمانية: السلطات في أنغولا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ماليزيا تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1183 إصابة.

مراسل الجزيرة: باكستان تسجل 3 وفيات و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 510 مصابين.

وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 52 بينها 17 حالة شفاء.

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 86 بعد تسجيل 9 إصابات جديدة.