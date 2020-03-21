"لا تكرروا خطئي".. مصابة بكورونا توجه رسالة للمصريين (فيديو)

وجهت سيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا رسالة من داخل الحجر الصحي الذي تخضع له، بعد ثبوت إصابتها بالفيروس.

وقالت هبة يوسف في رسالتها التي نشرتها، عبر مقطع فيديو على حسابها بموقع فيسبوك، إنها تشعر بأهمية توجيه رسالة للمواطنين في الوقت الحالي، ولأهلها وأصدقائها.

وأضافت أنها أصيبت بأعراض خفيفة، لكن التحليل أثبت إصابتها بفيروس كورونا، ونصحت المصريين بأن يأخذوا الأمر على محمل الجد، وعدم الاستخفاف به، والاعتناء بأنفسهم وبأهلهم، والامتناع تماما عن الزيارات أو مقابلة الأصدقاء، موضحة أنها ارتكبت ذلك الخطأ.

وأوضحت أنها سافرت مصر من مقر إقامتها في أبو ظبي ثم عادت مرة أخرى لتكتشف إصابتها، مشيرة إلى أن ما قامت به لم يكن بالأمر الصائب.

وقالت إنها كانت تخرج بصورة اعتيادية ولم تكن تتصور أنها ستصاب بالفيروس وأنه سيظل بعيدا عنها، وهو ما اتضح أنه غير صحيح، وأن الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص في أي مكان.

وطالبت هبة المصريين بعدم الاستهتار، والبقاء في المنزل وعدم زيارة أي شخص، خاصة كبار السن،لأنه من المحتمل نقل العدوى للأهل الذين من الممكن أن تحدث لهم مضاعفات جراء الإصابة بالفيروس.

كما نصحت بغسل الأيدي باستمرار وعدم لمس الوجه باليدين لتجنب انتقال العدوى، وكذلك تعقيم المفاتيح ومقابض الأبواب.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مكثفة للمصريين بالبقاء في منازلهم وعدم الاستهانة بالفيروس، خاصة مع استمرار التجمعات.

وقبل يومين، قال مجلس الوزراء المصري إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس آذار، بهدف مكافحة انتشار كورونا.

وأضاف في بيان أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية أو خارجها. كما لا يسري القرار على توصيل الطلبات للمنازل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات.

وأوضح متحدث الوزارة خالد مجاهد، في بيان عبر فيسبوك، أنه "تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".

وأشار أيضا إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) وكان عائدا من إيطاليا".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس حتى الجمعة، بلغ 285 إصابة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها، و8 حالات وفاة.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.