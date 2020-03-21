كورونا.. أولى الوفيات في الإمارات وإسرائيل ولا إصابات محلية بالصين لليوم الثالث

سجلت في دولة الإمارات أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

قي الوقت نفسه، أعلنت إسرائيل يوم الجمعة تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لرجل يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني من أمراض سابقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الرجل نقل إلى المستشفى قبل نحو أسبوع في حالة خطيرة.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 705 إصابات بفيروس كورونا أغلبيتها العظمى بأعراض خفيفة، وحوالي عشرة منهم في حالة خطيرة بينما تعافى 15.

وأعلنت سنغافورة اليوم السبت تسجيل أول حالتي وفاة مؤكدتين بسبب فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة إن الحالتين كانتا لامرأة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما ولرجل إندونيسي يبلغ من العمر 64 عاما.

وجلب الانتشار العالمي للفيروس موجة جديدة من التحديات للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، مع تسجيل حالات جديدة بشكل رئيسي من الوافدين من الخارج إلى البلاد.

امرأة في إحدى غرف الحجر الصحي في إسرائيل

لا إصابات

ولليوم الثالث على التوالي لم تسجل الصين، إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس على بر الصين الرئيسي يوم الجمعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.

ويرفع ذلك عدد حالات الإصابة الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة، في حين سجلت بكين النصيب الأكبر من الإصابات الواردة إذ شهدت 14 إصابة جديدة، وسجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات إصابة بالفيروس.

وقالت اللجنة الصينية في بيانها اليوم السبت إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

كوريا الجنوبية

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102.

ووسط انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، تم اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 23 حالة.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تم رفع الحجر الصحي عن 2612 شخصا بعد أن تعافوا بالكامل، بزيادة قدرها 379 شخصا.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 6085 شخصا، بتراجع قدره 240 شخصا مقارنة باليوم الذي سبقه، في حين تتركز معظم الحالات في مدينة دايغو بجنوب شرقي البلاد ومقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

تعقيم وسائل المواصلات في إسطنبول

تركيا

في تركيا قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة إن عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى تسعة بعد وفاة خمسة من كبار السن إثر إصابتهم بالفيروس شديد العدوى.

وأوضح قوجة إنه تم إجراء 3656 اختبارا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جاءت نتائج 311 منها إيجابية.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان إن جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ستقبل وتعالج المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوقفت أنقرة الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات وحظرت صلاة الجماعة وعلقت إلى أجل غير مسمى المباريات في مسابقاتها الرياضية الرئيسية.

وبلغ عدد الإصابات في تركيا 670 حالة، حيث ازداد عدد الحالات في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي.

ارتفاع عدد الوفيات

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدد في دول عدة،وقالت وزارة الصحة في البرازيل إن عدد الوفيات بسبب تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 11 على الأقل من سبعة أمس.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بلغ 904 حالات مقارنة مع 621 أمس، والبرازيل حاليا هي أشد دول أمريكا اللاتينية تضررا من التفشي الذي تسبب في أزمة عالمية.

