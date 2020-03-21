قطر تحظر التجمعات وتغلق الحدائق والشواطئ بسبب كورونا

أعلنت قطر حظر التجمعات على الكورنيش وغيره والحدائق العامة في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس_كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ممثلون عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر إنه تقرر نشر دوريات أمنية لضبط المخالفين، مؤكدين أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يخالف الإجراءات والتعليمات".

وذكرت وزارة البلدية والبيئة في قطر في حسابها على تويتر "أنها قررت إغلاق الحدائق والشواطئ العامة حتى إشعار آخر في إطار الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا”.

في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها ⁧الدولة⁩ للحد من انتشار ⁧#فيروس_كورونا⁩ #كوفيد19، قررت وزارة ⁧#البلدية_والبيئة⁩ إغلاق كل من ⁧الحدائق والشواطئ العامة وذلك حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة مرتاديها، مع تمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) March 21, 2020

وأضافت الوزارة أنها قررت إنهاء موسم التخييم لهذه السنة من الأحد "حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، على أن يتم استكمال إجراءات إزالة المخيمات قبل نهاية الأربعاء المقبل".

وطالبت الوزارة "الجميع بالالتزام التام بهذا القرار وإغلاق مخيماتهم وعدم التجمع، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ هذا القرار وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حفاظًا على سلامة الجميع".

وأعلنت قطر تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 481 حالة حتى الآن، تعافى منهم 27 شخصا.