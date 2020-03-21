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"غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا

21/3/2020

أطلقت شركة غوغل الأمريكية العملاقة، صاحبة أكبر موقع للبحث على شبكة الإنترنت، موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء إطلاق الموقع الجديد بعد أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المساعدة من الشركة في مكافحة الفيروس القاتل.       

وحسبما أوردته وكالة أنباء "بلومبرغ"، قالت غوغل إنها عملت "مع الهيئات والسلطات ذات الصلة" من أجل إطلاق موقعها في وقت متأخرن، يوم الجمعة.

ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به.

ويوجد في أعلى صفحة الموقع إطار صغير بعنوان "معلومات" يصف أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى نصائح بشأن الوقاية والعلاج، من منظمة الصحة العالمية.

كما يشمل الموقع الجديد عناوين مواقع أخرى ذات صلة في أنحاء الولايات المتحدة، ومصادر أخرى.

وقالت غوغل في بيان إن الموقع الذي "أطلق اليوم في الولايات المتحدة… سيكون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة، وسنقوم بتحديث الموقع عندما يتاح المزيد من المصادر."

للدخول إلى موقع غوغل كوفيد-19 من هنا

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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