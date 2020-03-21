تركيا توقف الرحلات الجوية إلى 68 دولة: ما هي؟

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إيقاف الرحلات الجوية مؤقتا إلى 46 بلدًا جديدا، اعتبارا من اليوم السبت، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، السبت، بخصوص التدابير التي تشمل النقل جوا؛ للحد من تفشي كورونا.

وأشارت الوزارة إلى بدء إيقاف الرحلات الجوية مؤقتا إلى 46 بلدا إضافيا، اعتبارا من السبت.

وارتفع عدد الدول التي أوقفت تركيا إليها الرحلات الجوية لـ 68، بينما أوقفت روسيا وقطر وليبيا رحلاتها إلى تركيا.

والدول الـ 68 هي: ألمانيا، أنغولا، النمسا، أذربيجان، بنغلاديش، بلجيكا، الإمارات، المملكة المتحدة، الجزائر، جيبوتي، تشاد، التشيك، الصين.

وأيضاً: الدنمارك، الدومينيكان، الإكوادور، غينيا الاستوائية، المغرب، كوت ديفوار، الفلبين، فنلندا، فرنسا، غواتيمالا، كوريا الجنوبية، جورجيا، الهند، هولندا.

وكذلك: العراق، إيران، أيرلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، إيطاليا، الكاميرون، كندا، الجبل الأسود، كازاخستان، كينيا، جمهورية شمال قبرص التركية، كولومبيا، كوسوفو.

بالإضافة إلى الكويت، جمهورية شمال مقدونيا، لاتفيا، لبنان، المجر، مصر، منغوليا، مولدوفا، موريتانيا، نيبال، النيجر، النرويج، أوزبكستان، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سريلانكا، السودان، السعودية، تايوان، تونس، أوكرانيا، عمان، والأردن.

تدابير جديدة

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، السبت، تقييد خروج المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة، ضمن تدابير منع انتشار الفيروس.

وأكدت أن "المسنين من عمر الـ 65 وما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، قُيّد خروجهم من منازلهم وتنقلهم في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق، اعتبارا من منتصف ليلة السبت".

وفي السياق، قررت عدة بلديات، على رأسها العاصمة أنقرة، وأنطاليا، تعليق التنقل المجاني مؤقتا للمسنين (فوق 65) في وسائل النقل العامة.

وأكدت بلدية أنقرة في بيان، أن 36 ألفا و630 مواطنا بالعاصمة، لن يستطيعوا الاستفادة من التنقل المجاني، للحد من انتشار الفيروس.

كما وضعت كاميرات حرارية عند مداخل ومخارج محطة الحافلات بين المدن.

وفي ولاية قوجة إيلي (شمال غرب)، أكدت بلديتها الكبرى، أن عمال النظافة سيعملون 24 ساعة على مدار الأسبوع، في تعقيم وتنظيف الأرصفة والأماكن العامة بمحطة الحافلات بين المدن.

وأقدمت عدة بلديات أخرى، مثل قضاء أسكودار (إسطنبول) وغبزة (قوجة إيلي)، على إزالة مقاعد الجلوس في الحدائق العامة، لدفع الناس وخاصة المسنين، إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج للأماكن العامة.

وقال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، في تغريدة عبر "تويتر" السبت، إنه تقرر منع إشعال النيران للشواء في كافة المحميات الوطنية، والغابات، والحدائق العامة التابعة للوزارة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.

وفي أنقرة وولاية مرسين، قررت البلديتان إعفاء كافة العاملين في القطاع الطبي من تعرفة أجور المواصلات العامة.

أما ولاية صامسون، فوزعت بلدية المدينة كمامات، وقفازات، وكولونيا للمواطنين فوق 65 عاما، في إطار تدابير مكافحة الفيروس.

والجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 9 أشخاص، والإصابات إلى 670 مصابا، بعد تسجيل 311 حالة جديدة.

وحتى السبت، أصاب كورونا نحو300 ألف حول العالم، توفي منهم 11 ألفا و890، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.