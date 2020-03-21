السيسي ينشر صورة مع والدته لأول مرة (صور)

نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، صورة مع والدته بمناسبة عيد الأم، داعيا لها بالرحمة والمغفرة.

وتوفيت والدة السيسي في أغسطس/آب 2015 إثر تدهور حالتها الصحية.

وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس المصري صورة لوالدته، حيث لم يظهر معها في أية مناسبة قبل أو بعد توليه الرئاسة.

وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية: " في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا".

وأضاف: " إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح. إلى أمي.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".

فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا.

الى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح.

إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة ١/٢ pic.twitter.com/BMUhS1WPiq — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 21, 2020

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي قد كشف قبل شهور أن السيسي تكتم إعلان خبر وفاة والدته لتزامنه مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأنه تم تكليفه بعمل "تشريفة" بالمقابر وتنظيم حفل القناة معا.

وأشار علي إلى أن السيسي ترك جثة والدته في ثلاجة المستشفى حتى يأخذ لقطة الاحتفالات، وأن الأفراح استمرت لمدة أسبوعين حتى الإعلان عن الوفاة.

وقال علي آنذاك إنه "تم تحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ".

وراء كل عظيم سيده اعظم ربنا يوفق حضرتك ويوفق سياده ألرئيس السيسي https://t.co/xc1bjpNXBQ — yasser elabd (@YassereElabd) March 21, 2020

تحياامصر🇪🇬🇪🇬كل يوم جديد—-

يوم الام المثالئ21مارس..يوم الام المصرية.كل سنة وكل ام طيبة وبخير وصحة وربنا يبارك ويطول

فى اعمارهم جميعا

نشر السيسى صورة لاوالداته فى يوم عيد الام..الله يرحمها ويرحم جميع امهاتنا ويبارك لنا فى عمر الباقى على قيد الحياة..وتعيش وتفتكر دايماياقائد💪🇪🇬 pic.twitter.com/M0qHKISwgi — Yahya..Son of Egypt (@Yahya521995) March 21, 2020