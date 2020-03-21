اعتقال المئات في الأردن لمخالفتهم حظر التجوال بسبب كورونا

أعلنت السلطات الأردنية "ضبط 392 شخصا خالفوا أمر حظر التجوال" الذي دخل حيز التنفيذ صباح السبت في كافة أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان إنه تم تحويل المخالفين "إلى المراكز الامنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعا المتحدث المواطنين إلى "التزام منازلهم وعدم الخروج تحت أي ظرف كان"، مؤكدا أنه "سيتم ضبط كل مخالف وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية".

ودخل حظر التجوال حيز التنفيذ، السبت، في عمان وبقية محافظات المملكة البالغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سجلت 85 إصابة به حتى الآن.

وفي الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ)، دوت صفارات الإنذار لأكثر من دقيقة في عمان ومدن الأردن بينما بدت الشوارع خالية.

واستثنت الحكومة الأطباء والممرضين من قرار الحظر. وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي استثناء 45 محطة وقود في عموم البلاد من قرار الحظر، وستعمل هذه المحطات من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء "من أجل تزويد مركبات الجهات المستثناة من قرار الحظر بالوقود ومساعدتها على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي".

كما استثنت الوزيرة السيارات التي تبيع الغاز المنزلي المسال التي تجوب الأحياء، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة لتبلغ 230 ألف أسطوانة يوميا.

وقالت الحكومة إنها تدرس كذلك "آلية" إعادة فتح بعض الصيدليات واستثنائها من قرار الحظر.

ودعا وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأردنيين إلى "التعود على نمط الحياة الجديد حتى تعود الأمور إلى طبيعتها"، مخاطبا إياهم بأن قرار حظر التجوال "خطوة صعبة ولكنها جاءت من أجل سلامتكم".

وبدأت أمانة العاصمة عمان اعتبارا من صباح السبت حملة تعقيم في أحياء العاصمة الأردنية.

وقال الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة إن "التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية".

وأعلن العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة "حظر تنقل الناس وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم السبت الموافق 21 مارس/ آذار 2020 وحتى إشعار آخر".

وأشار العضايلة إلى إغلاق جميع المحلات التجارية، وسيتم الإعلان الاثنين عن أوقات محددة ليشتري المواطنون حاجاتهم وضمن آلية محددة.

وبرر العضايلة قرار حظر التجوال بأن المواطنين لم يلتزموا دعوة الحكومة إليهم بالبقاء في بيوتهم. وحذر من أن مخالفة أمر حظر التجوال قد يؤدي الى "الحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة".

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 85 إصابة بوباء كورونا في الأردن حتى الآن، شفيت إحداها.

وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان السبت الماضي وقف الرِحلات الجوية من المملكة وإليها وتعليق دوام المدارس والانشطة الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.