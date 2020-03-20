كورونا.. ارتفاع الوفيات في الجزائر والمغرب والإصابات في الكويت ولبنان وتونس وفلسطين

سجلت الكويت ولبنان وتونس وفلسطين اليوم، الجمعة، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن 10 حالات من الإصابات الجديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في لبنان إلى 163 حالة وفاة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة بلوغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 163 حالة عقب تسجيل 14 حالة جديدة.

أحد الشوارع في تونس بعد حظر التجوال في إجراء احترازي لدرء فيروس كورونا

وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 عقب تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه تم إجراء 79 تحليلا مخبريا الخميس، كانت نتائج 15 منهم إيجابية.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي إنه، تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني من محافظة سلفيت- شمال- قادم من باكستان، ليرتفع عدد المصابين إلى 48.

وأوضحت أن 17 مريضا من مصابي الفيروس تماثلوا للشفاء.

مسافرون يستعدون للمغادرة من مطار مراكش عقب قرار تعليق رحلات جوية

ارتفاع الوفيات في الجزائر والمغرب

وسجلت الجزائر والمغرب، الجمعة، ارتفاعا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

ونقلت الأناضول عن وزارة الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة نشرتها على موقع تابع لها خصص للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، أنها سجلت عاشرة حالة وفاة بكورونا.

كما سجلت 4 إصابات جديدة بشكل يرفع عدد الحالات إلى 94 إصابة مؤكدة في البلاد، وذكرت الوزارة أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس، منها وقف المواصلات بين المحافظات وإعفاء 50 في المائة من الموظفين من العمل.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة في البلاد بسبب كورونا إلى 3 بعد تسجيل حالة جديدة.

كما سجلت 3 إصابات جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 66 شخصا، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي شفاء.

فيروس كورونا

حتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 246 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء انشطة عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم وفق تعداد أجرته فرانس برس.