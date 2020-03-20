طائرة أمريكية تُهرب متهما بالعمالة لإسرائيل واللبنانيون غاضبون (فيديو)

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، على خلفية إخراج عامر فاخوري المتهم بالعمالة لإسرائيل من سفارة واشنطن في بيروت

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حتي" استدعى دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج فاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر قرب بيروت إلى خارج لبنان

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة أمريكية قالت إنها قادمة من قبرص وحطت في مقر السفارة الأمريكية في عوكر وقامت بنقل الفاخوري ومغادرة لبنان.

https://twitter.com/abou_ali111/status/1240579614520627201?ref_src=twsrc%5Etfw

تاريخ #الفاخوري الإجرامي وعمالته لن يمحيهما أي قرار كما لن تمحى عذابات الشهداء والأسرى.

لتستدرك الدولة بالإستئناف وتمنع الإفراج عنه وتهريبه. الإفراج عن #العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني، لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم.#جزار_الخيام — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) March 16, 2020

#عامر_الفاخوري #جزار_الخيام عميل صهيوني لم يستطع ان يبقى في بلده لبنان وخرج خروج الكلاب مثل خروج رئيسه انطوان لحد وجيشه العميل من لبنان وبتغطية اكبر جيش في العالم اميركا.. وسيبقى عميلاً فاراً.. تحية لشعب المقاومة وكل من ساهم في هذا الخروج المذل لهذا العميل 💛 — fadi jouni (@fady_jouni) March 19, 2020

العملاء الكبار اخرجوا عميلًا صغيرًا #عامر_الفاخوري

هذا لبنان المافيا والتسويات#لبنان__ينتفض ومجددا لا امل الا بالثورة https://t.co/79hl50i5dm — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) March 16, 2020

وفي السياق أعلن رئيس المحكمة العسكرية في لبنان حسين عبد الله، الجمعة، تنحيه عن مهامه على خلفية حملة تخوين وتشهير تعرض لها إثر إصداره قرار الإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عبد الله تنحى عن مهامه في رئاسة المحكمة، في كتاب رفعه إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية الحملة التي تعرض لها مع أعضاء هيئة المحكمة، عقب القرار الذي أصدره في قضية العميل الفاخوري والذي يحمل الجنسية الأمريكية.

المنار : مروحية اميركية نقلت العميل #عامر_الفاخوري من السفارة الاميركية في #عوكر الى خارج لبنان.. هذه الطائرة حطت في السفارة هذا الصباح pic.twitter.com/aK1j8T8xWy — fadi jouni (@fady_jouni) March 19, 2020

#عامر_الفاخوري مفي شي صاروخ فالت ينزلها الله يرحم الضابط الشهيد سامر حنا pic.twitter.com/1v7TAAu4fv — لبنان اولأ واخيرأ..ابوسمير (@xv37euVu9OGf4bj) March 19, 2020

وأمس الخميس، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات إعلامية، الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مؤكدا أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن فاخوري يحمل جنسيتها.

والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية قرارا أسقطت بموجبه التهم الموجهة إلى فاخوري لمرور الزمن وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء بمعتقل الخيام، وتسببه في وفاة اثنين منهم.

وفر فاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين.

وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.