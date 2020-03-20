البث الحي
سياسة|لبنان

طائرة أمريكية تُهرب متهما بالعمالة لإسرائيل واللبنانيون غاضبون (فيديو)

20/3/2020

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، على خلفية إخراج عامر فاخوري المتهم بالعمالة لإسرائيل من سفارة واشنطن في بيروت

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حتي" استدعى دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج فاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر قرب بيروت إلى خارج لبنان

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة أمريكية قالت إنها قادمة من قبرص وحطت في مقر السفارة الأمريكية في عوكر وقامت بنقل الفاخوري ومغادرة لبنان.

https://twitter.com/abou_ali111/status/1240579614520627201?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي السياق أعلن رئيس المحكمة العسكرية في لبنان حسين عبد الله، الجمعة، تنحيه عن مهامه على خلفية حملة تخوين وتشهير تعرض لها إثر إصداره قرار الإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عبد الله تنحى عن مهامه في رئاسة المحكمة، في كتاب رفعه إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية الحملة التي تعرض لها مع أعضاء هيئة المحكمة، عقب القرار الذي أصدره في قضية العميل الفاخوري والذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وأمس الخميس، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات إعلامية، الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مؤكدا أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن فاخوري يحمل جنسيتها.

والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية قرارا أسقطت بموجبه التهم الموجهة إلى فاخوري لمرور الزمن وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء بمعتقل الخيام، وتسببه في وفاة اثنين منهم.

وفر فاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين.

وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)