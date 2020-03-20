شاهد: هلع في مستشفى مصري بعد إصابة ممرضة بكورونا.. وتحذير من خطورة الوضع

شهد مستشفى دمياط العام في مصر حالة من الهلع، بعد اكتشاف إصابة ممرضة بفيروس كورونا وسط بكاء وصراخ زميلاتها أثناء نقلها لمستشفى العزل.

وأظهر مقطع فيديو اصطحاب الممرضة إلى العزل. وانتقد مصريون الأفراد الذين يصطحبون الممرضة، لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات الكافية للوقاية من إصابتهم بالعدوى، وهو ما سيؤدي إلى إصابتهم أيضا.

ونقل موقع "القاهرة 24" الإخباري عن مسؤول العزل الصحي في المحافظة، إبراهيم أبو الخير، قوله إن المصابة تشغل منصب رئيس قسم التمريض بالمستشفى، وإنها نقلت إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا عزل زملائها والمخالطين لها.

وأضاف أبو الخير أن هناك حالة أخرى مصابة في قسم العناية المركزة ولا يمكن نقلها للعزل الصحي بسبب حالتها الخطرة.

وحذر أبو الخير من خطورة الأوضاع داخل المحافظة "بسبب الاستهتار بالفيروس" على حد قوله، مطالبا الدولة بالتدخل. كما دعا المواطنين للبقاء في منازلهم، "منعا لمزيد من تدهور الأحوال".

وأمس الخميس، قال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة إن مصر تستعد لمواجهة أسابيع صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السفير الفرنسي عبر فيديو تم بثه على تويتر إن مصر ستُعزل عن بقية العالم مثل دول عدة في هذه المحنة، محذرا من أن الوضع سيكون صعبا جدا في الأسابيع القادمة.

وطالب السلطات المصرية بضرورة الاستعداد من الآن لهذا الظرف.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في مصر 256 حالة، تعافى منها 28 حالة، وتوفيت 7 حالات.

كما أعلن مجلس الوزراء المصري أنه سيتم إغلاق كل المقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والنوادي الليلية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى يوم 31 مارس/آذار الجاري، لتعزيز إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.