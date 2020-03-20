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شاهد: لحظة وصول طالبتين فلسطينيتين أصيبتا بفيروس كورونا..هكذا استقبلهما الأهل

20/3/2020

وثقت مقاطع مصورة،عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة وصول طالبتين فلسطينيتين من فرنسا إلى الضفة المحتلة، وقصتهما مع الحجر والعزل الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة فلسطينيتين قدمتا من فرنسا، كانتا تدرسان بالجامعة الأمريكية في باريس، بفيروس كورونا المستجد.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة وصولهما من السفر، وامتناع الأهل عن مصافحتهما، حيث اكتفوا باستقبالهما عن بعد والحديث معهما من باب المنزل، ثم دفعهما للصعود إلى طابق علوي للحجر المنزلي.
وقال والد الطالبة المصابة كاتيا سمير جبران، إنه فور وصول ابنته وصديقتها من باريس، جرى عزلهما في المنزل لليلة واحدة، وإبلاغ الصحة الفلسطينية بأخذ عينات منهما، تبين لاحقا أنها إيجابية، ثم جرى نقلهم للعزل لدى وزارة الصحة.
أما وزارة الصحة الفلسطينية، فقالت عبر صفحتها الرسمية، نقلا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة "إن وعي أهل الشابة المصابة بكورونا في رام الله، ووضعهم لابنتهم وصديقتها في الحجر المنزلي ساهم في منع انتشار الفيروس، حيث لم يخالطما أحد في محافظة رام الله والبيرة".

فيروس كورونا

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47.
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري بمدينة بيت لحم بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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