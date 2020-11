شاهد: شاحنات الجيش الإيطالي تنقل جثث ضحايا كورونا

عبّر النشطاء على مواقع التواصل في إيطاليا عن حزنهم بعد ظهور مقاطع مصورة لشاحنات الجيش وهي تنقل توابيت بها جثث موتى فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

وشهدت إيطاليا، يوم الأربعاء، وفاة 475 شخصا بسبب فيروس كورونا الذي يُعد العدد الأكبر من الضحايا في يوم واحد.

وأعادت مقاطع الفيديو المنتشرة أجواء الحرب العالمية إلى إيطاليا وعبر النشطاء عن حزنهم مما آلت إليه الأوضاع في البلاد بعد تفشي الفيروس.

كانت السلطات في إيطاليا، أمرت الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

وتجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا مساء الخميس حصيلة الوفيات المسجّلة في الصين، مع تسجيل 427 حالة وفاة خلال 24 ساعة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 3405، وفق تعداد فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن ملايين الأرواح مهدّدة بسبب عدم التضامن مع البلدان الفقيرة في مواجهة الوباء.

أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 9827 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة السابعة مساء أمس الخميس بتوقيت غرينتش.

وتم تسجيل أكثر من 232 ألف إصابة في 158 بلداً منذ بدء تفشي الوباء، في حين أن عدد الإصابات المشخّصة لا تدل سوى على جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن اكتفت العديد من الدول بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.

ولمواجهة ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "عدو للإنسانية" يهدد بإغراق العالم في الركود الاقتصادي، جرى الإعلان عن مساعدات بمئات المليارات في أوربا والولايات المتحدة.

Una impressionante colonna di mezzi militari ha attraversato questa sera il cuore di Bergamo, dal cimitero monumentale fino all'autostrada, con a bordo i feretri dei morti da coronavirus che il camposanto bergamasco non riesce più a gestire. (Cit. Ansa) pic.twitter.com/57wNf2DoX8

485 zgonów w Italii w ciagu minionej doby to swiatowy rekord. Tylko w Lombardii zmarło wczoraj 319 osób! Dlaczego śmiertelność we Włoszech jest tak wysoka i kiedy przyjdzie kres #coronavirusitalia #COVID2019italia #COVID2019 o tym dziś w @tvp_info i @WiadomosciTVP Do zobaczenia😘 pic.twitter.com/6Bu4dg5pwR

— Magdalena Wolinska (@mwolinskariedi) March 19, 2020