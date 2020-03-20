شاهد: بطل مسلسل "لاكازا دي بابل" يواجه كورونا بأغنية "بيلا تشاو"

لاقى نجوم مسلسل الدراما، "لاكاسا دي بابل" اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الآونة الأخيرة.

وتفاعل معجبو المسلسل مع جزء من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو" غناه بطل المسلسل، ألفارو مورتي، الذي يؤدي دور "البروفيسور" في المسلسل، وذلك عبر حسابه على إنستغرام،يبنما بدا أنه من داخل منزله في ظل الحجر المنزلي الذي يعيشه الإسبان بسبب فيروس كورونا.

https://twitter.com/Gorgeous_ew/status/1239682270182727680?ref_src=twsrc%5Etfw

أما بطلة المسلسل الإسبانية إيتزيار إيتونو، ممثلة دور محققة الشرطة، راكيل، فقد لاقى خبر إصابتها بفيروس كورونا صدى واسعًا بين معجبي المسلسل، حينما أعلنت الخبر عبر حسابها أمس على إنستغرام.

وسجلت إسبانيا 129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبنسبة ارتفاع بلغت 30 في المئة خلال يوم واحد؛ ليصبح إجمالي الوفيات 767 .

بهذا، تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية من حيث الوفيات في قارة أوربا، إذ تسبقها إيطاليا برصيد 2978.

وعلى الصعيد الدولي، تأتي إيطاليا في المركز الثاني، بعد الصين (3245 وفاة)، ثم إيران في المركز الثالث بواقع 1284 وفاة، في حين تحل إسبانيا في المركز الرابع.

أما على صعيد الإصابات بفيروس كورونا؛ فإن الترتيب يأتي على النسق ذاته، إذ تتصدر الصين برصيد 80 ألفًا و928 إصابة، ومن بعدها إيطاليا ب 35 ألفًا و713 إصابة، ثم إيران بعدد 18 ألفًا و407 إصابات، وبعدها إسبانيا بواقع 17 ألفًا و147 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنّ هناك 1107 مرضى تعافوا حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ الأربعاء.

ويتوقع أن يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيام المقبلة، مع توفّر الفحوصات المخبرية للتحقق من الإصابات بشكل أكبر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 46 مليونا.

وتعد مدريد المنطقة الأكثر تأثرا، إذ سجلت فيها 6777 إصابة، أي 40 في المئة من إجمالي الحالات في إسبانيا، بينما بلغ عدد الوفيات في العاصمة 498 وفاة، أي ثلثي الوفيات في البلاد تقريبا.

ويوم الإثنين الماضي، وصل معدل الوفيات بفيروس كورونا في المنطقة المحيطة بمدريد إلى حالة وفاة كل 16 دقيقة، وكتبت صحيفة "إلباييس" استنادا إلى السلطات الصحية الإسبانية أن المنطقة المحيطة بمدريد سجلت 88 حالة وفاة بالفيروس في غضون 24 ساعة، ويوجد 939 شخصا مصابين بالفيروس في العناية الفائقة في كل أنحاء البلاد.

وتشهد إسبانيا منذ السبت الماضي حظر تجوال وإغلاقا تاما في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، ولا يسمح للناس بالخروج إلا للعمل وشراء الطعام والأدوية والاعتناء بالأشخاص المتقدمين في السن.

في السياق، حولت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، فندقا إلى مستشفى للإصابات الخفيفة بالفيروس، في محاولة لتخفيف العبء عن النظام الطبي.

واعتقلت الشرطة 48 شخصا في أنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب خرقهم القيود على التنقل.