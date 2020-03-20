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سياسة

شاهد: إمام الحرم المدني يبكي بحرقة في خطبة الجمعة والصلاة بسبب كورونا

20/3/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لإمام الحرم المدني، أحمد بن طالب حميد، وهو يبكي بحرقة أثناء خطبة الجمعة والصلاة لخلو المسجد النبوي من المصلين.

وفي الصلاة، ظهر الإمام وخلفه عدد قليل من المصلين، في سابقة لم يعهدها الحرم المدني من قبل

يذكر أن السلطات السعودية علقت الصلاة في الحرمين الشريفين، وذلك في خطوة احترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت السلطات السعودية تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول في وزارة الداخلية أنه تقرر تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من السبت.

وأضافت أنه تم استثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص من القرار.

ويأتي هذا القرار عقب ساعات من تعليق السلطات التواجد وإقامة الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من الجمعة.

وبلغ عدد إصابات كورونا في المملكة حتى، أمس الخميس 274 مصابا، من دون تسجيل أية وفيات.

واتخذت السعودية تدابير احترازية واسعة ضد كورونا، بينها تعطيل الدوام الحكومي وتعطيل الرحلات الجوية وأداء العمرة، وتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد البلاد.

وحتى الآن، أصيب 255 ألفًا و847 شخصًا في العالم، لقي منهم حتفه 10 آلاف و495 نفسًا، في حين تعافت 89 ألفًا و918 حالة.

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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