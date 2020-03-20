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سياسة

بسبب كورونا: تركيا تدرس الإفراج عن 100 ألف سجين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
20/3/2020

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن الحكومة التركية تبحث تقديم قانون إلى البرلمان لتخفيف عقوبات السجن من أجل إطلاق سراح السجناء.

ونقل الموقع عن مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة ستقدم مشروع القانون للبرلمان الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول أن القانون كان ضمن خطط الحكومة منذ فترة، لكن فيروس كورونا سرع من الأمر.

ومن المتوقع أن يسمح القانون بالإفراج عن نحو مئة ألف سجين، من بين أكثر من 300 ألف سجين تكتظ بهم السجون التركية.

وقال وزير العدل "عبد الحميد غل" إن القانون جاهز لعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أنه لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا داخل السجون.

وينص القانون، في حالة موافقة البرلمان عليه، على السماح للسلطات بتخفيف الأحكام الحالية إلى النصف، كما يسمح في بعض الحالات بقضاء خمس العقوبة تحت إفراج مشروط.

كما سيسمح للسجناء ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاما والذين تبقى لهم أربع سنوات أو أقل من مدة العقوبة، بقضاء باقي المدة في منازلهم.

وكذلك السجناء ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاما وتبقى لهم أقل من عامين.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية، لن ينطبق القانون على السجناء الذين حكم عليهم في قضايا تتعلق بالاعتداءات الجنسية والمخدرات و"الإرهاب" وأصحاب السوابق الجنائية.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، اعتقلت قوات الأمن التركية الآلاف ممن تقول إنهم على صلة بحركة فتح الله غولن، التي تعتبرها الحكومة التركية جماعة إرهابية وتتهمها بتدبير المحاولة.

ويجري حاليا إنشاء أكثر من 100 سجن جديد في تركيا. وأشارت إحصائيات وزارة العدل التركية في 2019، إلى أن معدل الإشغال في السجون بلغ 121 في المئة.

وحتى يوم الجمعة، سجلت تركيا 670 إصابة بفيروس كورونا من بينها 4 حالات وفاة.

المصدر : ميدل إيست آي
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