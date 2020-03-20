البث الحي
سياسة

بسبب كورونا.. أعضاء الحكومة المغربية ينفذون مسافة الأمان ويمتنعون عن المصافحة

أعضاء الحكومة المغربية يتركون مسافة الأمان خلال اجتماعهم
أعضاء الحكومة المغربية يتركون مسافة الأمان خلال اجتماعهم
20/3/2020

التزم أعضاء الحكومة المغربية في اجتماعهم الأخير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث امتنعوا عن المصافحة ونفذوا مسافة الأمان خلال الجلوس.

وكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على حسابه في تويتر قائلا "ينعقد في هذه الأثناء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، في احترام تام للإجراءات الاحترازية المعتمدة والوقائية من فيروس كورونا".
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي إصابة وزير النقل عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا بعد عودته من أوربا.
وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة في بيان أن جميع الوزراء خضعوا للفحص الطبي وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

طوارئ صحية

من ناحية أخرى، أعلن المغرب حالة طوارئ صحية وفرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن" الطوارئ الصحية لا تعني وقف الاقتصاد" مشيرة إلى أنه سيُسمح باستمرار العمل في البنوك ومحطات التزود بالوقود والقطاعات المهمة الأخرى.
ورصدت المملكة المغربية 63 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة بسببه، وأُصيب معظم المرضى بالعدوى في الخارج لكن المرض بدأ الآن في الانتشار بين الناس في مدن مغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)