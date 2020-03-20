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بث مباشر: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

آخر أرقام وإحصائيات فيروس كورونا حول العالم
آخر أرقام وإحصائيات فيروس كورونا حول العالم
19/3/2020

تبث قناة "الجزيرة مباشر" على يوتيوب تحديثا متواصلا لأعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم.

وتستعرض البيانات التي تبث معدل انتشار الفيروس في أنحاء العالم وأعداد المصابين بما في ذلك حالات الوفاة وأعداد المتعافين من الفيروس.

كما يقدم موقع Covidvisualizer خريطة تفاعلية لكوكب الأرض، تظهر أعداد الوفيات والإصابات والمتعافين بالفيروس في جميع أنحاء العالم. ويمكن معرفة الإحصائيات الخاصة بكل دولة عبر الضغط على موقعها الجغرافي على الخريطة.

ويمكن الوصول إلى هذه الخريطة عبر الضغط على هذا الرابط.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و407 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 625 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 165 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا والصين وإيران وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 764 ألف إصابة إلى جانب نحو 41 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 199 ألف إصابة ونحو 20 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 179 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و747 إصابة و4632 وفاة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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