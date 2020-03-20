الصحة المصرية تسحب دواء من الأسواق بعد ثبات فعاليته في علاج كورونا

سحبت وزارة الصحة والسكان المصرية عقار "ليكونيل" الطبي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقة بلاده استعماله في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف نائب رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كريم كرم، عن سحب عقار "ليكونيل" من الأسواق.

وأضاف: "سُحب عقار ليكونيل من صيدليات الشركة، ونُقل إلى وزارة الصحة؛ لاستخدامه كعقار استراتيجي"، مشيرًا إلى أن هذا الدواء لا يسمح باستخدامه ذاتيا، ويشترط تناوله تحت رعاية طبية، لما قد ينجم عنه من مضاعفات، خاصة أنه علاج خاص بأمراض المناعة مثل أمراض الروماتويد والملاريا.

وأوضح أن المادة الفعالة لعلاج كورونا موجودة في عقار "هيدروكين"، من إنتاج شركة "مينا فارم"، وعقار "ليكونيل"، من إنتاج شركة "إيفنتس سينوفي"، فضلًا عن عقار "هيدروكسي كلوروكين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن عن موافقة بلاده استخدام عقار "ليكونيل" في علاج فيروس كورونا، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس. وأكد كرم أن العلاج الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية موجود في مصر، لكنه لن يكون مجزيًا لكبار السن، لا سيّما من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

وأكد كرم -في الوقت نفسه- أن إنتاج أيّ مصل لفيروس كورونا المستجد يحتاج إلى مدة لا تقل عن سنة كاملة.

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من جانبه، نفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية (إحدى شركات قطاع الأعمال العام)، أحمد حجازي، سحب عقار "ليكونيل" من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية نهائيا.

وقال حجازي: "إننا نصرف العقار بوصفات طبية تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، والدواء متوافر بصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة في ربوع الجمهورية".

وأكد كرم أن هناك منتجات أخرى وهي كلوركين فوسفات ويوجد في "اكسوكين"، من إنتاج شركة الإسكندرية للأدوية (إحدى شركات قطاع الأعمال)، بالإضافة إلى كلوروكين "شركتي سيد وفاركو".

والأربعاء الماضي، أعلنت شركة الأدوية الفرنسية (سانوفي) عن طرح دواء يستخدم في علاج المصابين بالملاريا، لمعالجة مصابي فيروس كورونا، في حين تكافح الدول حول العالم لوقف تمدده.

وقالت سانوفي إنها مستعدة لتقديم 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بالفيروس، حسبما أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، وأوضحت أن الدواء أثبت نتائج "مبشرة للغاية" في علاج المصابين.

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