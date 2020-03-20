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سياسة

الشرطة المصرية تطالب مواطنين بعدم التجمع وتمنع حفل زواج (فيديو)

الشرطة المصرية تطالب مواطنين بعدم التجمع في أسيوط
الشرطة المصرية تطالب مواطنين بعدم التجمع في أسيوط
20/3/2020

أظهر مقطع فيديو قوة من رجال الشرطة المصرية وهم يناشدون مواطنين في مدينة أسيوط جنوب مصر بعدم التجمع، وسط إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وطالب رجال من الشرطة، أهالي من أسيوط بالتعاون وغلق المحلات وعدم التجمع بالشوارع خوفا من تفشي فيروس كورونا.
وكان أحد رجال الشرطة يتحدث، عبر مكبر الصوت لجمهرة من الناس، بضرورة عدم التجمع في الشارع.
وقال" اللي أنتوا عاملينه ده غلط عليكم.. احنا نازلين عشان نحافظ عليكم".
في ذات الشأن فضت قوة من الأمن المصري عرسا شعبيا كان يحضره عدد كبير من الأهالي بقرية مشتول القاضي بالشرقية، وذلك تحسبا من عدوى فيروس كورونا.

كورونا في مصر

وقالت السلطات المصرية يوم الخميس إنها ستغلق كل المقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والنوادي الليلية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي كل ليلة حتى 31 مارس/ آذار، لتعزز الإجراءات التي تطبقها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال مجلس الوزراء إن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

ويأتي القرار بعد أن أغلقت مصر بالفعل المدارس والجامعات، وتحركت الحكومة لتقليص عدد العاملين في القطاع العام الذين يحضرون لأماكن العمل في مسعى لتقليل التجمعات، كما تم تعليق الرحلات ظهر الخميس وحتى نهاية مارس آذار.
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن مصر سجلت يوم الخميس 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 256.
وأعلنت الوزارة عن حالة وفاة جديدة الخميس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7 حالة وفاة، وقالت إن 42 شخصا تعافوا بعد تلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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