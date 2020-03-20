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إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من ألف

العاملون في مستشفى جالداكاو في إسبانيا
العاملون في مستشفى جالداكاو في إسبانيا
20/3/2020

ارتفع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال "فرناندو سيمون" مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002 حالة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن عدد الاصابات ارتفع أيضاً إلى 19 ألفا و980 مصابا بعد تسجيل ألفين و833 إصابة جديدة.

وأشار إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة، مضيفاً أن "الموت واقع في الحالات الحرجة، ونحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 255 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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