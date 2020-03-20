أكثر من 11 ألف وفاة نتيجة كورونا وإسبانيا تتجاوز إيران في أعداد المصابين

تخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد عتبة 11 ألف وفاة في العالم بينها أكثر من خمسة آلاف في أوربا، على الرغم من قرارات العزل التي تصدر في كل مكان.

وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، فيما اقترب عدد المصابين من نحو 272 ألفا في 183 بلدا وإقليما.

وسجلت عدة دول عربية عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي العدد إلى 344 مصابا، فيما تم شفاء 8 حالات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من المغرب والهند والأردن والفلبين وبريطانيا والإمارات وسويسرا.

وأضافت أن "بقية الحالات الـ 58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية".

وأشارت إلى أن "هناك حالة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض".

#وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا المستجد، وتُهيب بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات؛ حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.#واس_عام pic.twitter.com/lmCk6IwYa6 — واس العام (@SPAregions) March 20, 2020

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 159 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "10 من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين، وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا".

تعلن ⁧ #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 11 حالات جديدة ب ⁧ #فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 ليصبح الإجمالي 159 حالة pic.twitter.com/Tp4YgUPICR — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 20, 2020

وفي البحرين، أظهر الموقع الإلكتروني الخاص برصد تطور حالات كورونا، رصد 7 إصابات مقابل تعافي حالتين، ليصل إجمالي عدد المصابين 179 حالة والمتعافين 112 شخصا.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس "لمواطن من محافظة سلفيت (شمال)، قادم من باكستان، ليرتفع العدد إلى 48".، فيما تم شفاء 17 مصابا.

أما المغرب، فأعلن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 77 حالة، تعافى منهم 2 وتوفي 3.

#MapUrgent تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة إلى 77 pic.twitter.com/MX521WDZoj — Agence MAP (@MAP_Information) March 20, 2020

في لبنان، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 163 إصابة، حسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، بزيادة 14 إصابة عن الخميس.

وسجلت الجزائر ارتفاعا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 12 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة في حصيلة جديدة نشرتها على موقع خصصته للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت 12 حالة وفاة بكورونا و95 إصابة مؤكدة في عموم البلاد، مشيرة إلى أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.

والخميس، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس، منها وقف المواصلات بين المحافظات وإعفاء 50 في المئة من الموظفين من العمل.

وفي تونس أعلن الرئيس قيس سعيد حجرا صحيا عاما وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم إلا للضرورة القصوى وعلق التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي كلمة وجهها للشعب ونقلها التلفزيون قال الرئيس التونسي إن على التونسيين ملازمة بيوتهم وأن الدولة ستوفر لهم الغذاء. مضيفا أن الخدمات الحيوية ستواصل العمل.

ودعا التونسيين إلى عدم الجزع والخوف قائلا إن تونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس. وأضاف أنه يجب الاهتمام بأصحاب الدخول المنخفضة.

وأعلنت تونس، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجوال وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية. كما أغلقت المقاهي والمساجد.

وأعلن الأردن فرض حظر للتجوال بداية من السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وحتى الخميس سجل الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا، فيما يفرض الحجر الصحي على نحو خمسة آلاف شخص وصلوا مؤخرا من الخارج.

عاجل || وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة:

أمر الدفاع الثاني: اعلان حالة منع التجوال اعتبارا من الساعة 7 صباحا من يوم السبت… وإغلاق المحال التجارية في الاردن كافة.#بترا #الأردن #امر_الدفاع_الثاني #خليك_بالدار — Jordan News Agency (@Petranews) March 20, 2020

وفي إيران، أعلن على رضا رئيسي مساعد وزير الصحة تسجيل 149 حالة وفاة و1237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 19 الفا و644 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 1433 نسمة والمتعافين 6 آلاف و745 شخصا.

ودعا نواب إيرانيون الرئيس حسن روحاني إلى فرض حجر صحي في جميع أنحاء البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية، الجمعة، أن 20 نائبا طالبوا في رسالة إلى روحاني بضرورة فرض الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما "لتخفيف عدد الإصابات بالفيروس" واتخاذ إجراءات قضائية ضد الذين لا يمتثلون لتدابير الحجر الصحي.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 1030 حالة.

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض، فرضت الحكومة الماليزية قيودا على التنقل وأغلقت الحدود أمام معظم المسافرين، وأرغمت معظم المتاجر على إغلاق أبوابها باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات.

وذكرت وزارة الدفاع الماليزية الجمعة أن "الجيش سوف يساعد الشرطة في مراقبة الوضع، لضمان امتثال المواطنين لقرار السيطرة على الحركة"، بعد أن حذرت الشرطة من أن الناس تتحرك في الشوارع.

وارتفع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 1041 حالة وفاة من أكثر من 20 ألف مصاب، حسب مواقع رصد حالات الإصابة بالفيروس.

وفي وقت سابق قال "فرناندو سيمون" مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن عدد الاصابات ارتفع أيضاً إلى 19 ألف و980 بعد تسجيل ألفين و833 إصابة جديدة، مشيرا إلى أن 1141 مصابا يرقدون في العناية المركزة.

أما إيطاليا فسجلت عددا قياسيا في حالات الوفاة بعد أن سجلت 627 وفاة في الساعات الـ 24 ساعة الاخيرة ليصل عدد الوفيات الى أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة.

كما أعلن عن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة وهو أيضا عدد غير مسبوق، ليصل العدد الإجمالي إلى 47 ألفا و21 حالة إصابة، فيما زادت حالات الشفاء بنسبة 15.5 في المئة إلى 5 آلاف و129 حالة، بينما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة، وهو رقم تتم متابعته عن كثب في ظل نقص الأسرة بالمستشفيات، بحوالي 6 في المئة إلى 2655 حالة.

وحذر مسؤول طبي إيطالي من أن "عدد المصابين حتى اليوم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. فهناك عدد كبير جدا من الناس الذين يتجولون ويحملون الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى الاخرين".

ووافقت الحكومة الإيطالية على نشر عناصر من الجيش في مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد، لمراقبة تطبيق التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتدرس الحكومة اللجوء إلى نشر الجيش في مناطق أخرى لتطبيق الاجراءات المقيدة للتنقل لا سيما بعد تسجيل آلاف المخالفات.

ولجأت عدة بلديات إلى استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة تطبيق القيود على التنقلات ورصد التجمعات المخالفة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 450 بزيادة 21 في المئة وهي زيادة أقل حدة منها في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وارتفاع الإصابات إلى 12612 حالة من 10995 الخميس، بزيادة 15 في المئة خلال 24 ساعة.

وقالت السلطات إن 1297 شخصا في حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإنعاش بارتفاع 16 في المئة مقارنة مع الخميس.

وأعلنت ولايتي بافاريا وهامبورغ بألمانيا ومدينة نيس الفرنسية فرض حظر التجول وقيود على الحركة اليومية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الإصابة 925 حالة.

وفي بريطانيا، ارتفعت أعداد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 184 حالة. وفي وقت سابق أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية وفاة 39 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الهيئة أن أعمار المتوفين بين 50 و99 عاما وكانوا يعانون من ظروف صحية.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في أنحاء البلاد اعتبارا من مساء الجمعة ولأجل غير مسمى للمساعدة في الحد من تفشي الفيروس.

كورونا.

وطلبت الحكومة البريطانية من 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد العودة إلى عملهم للمساعدة في محاربة الفيروس.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حكومة البلاد وجهت رسائل إلى 50 ألف ممرض سابق و15 ألف طبيب متقاعد، معربا عن أمله في أن يستجيب "الآلاف منهم" للطلب.

وأوضح أن المتطوعين سيخضعون لدورة تدريبية خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل توجيههم إلى المستشفيات.