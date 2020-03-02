2مارس/آذار: آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم

واصل فيروس كورونا انتشاره في أنحاء العالم، ليتخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 90 ألف حالة إصابة، أودت بحياة ما يربو على ثلاثة آلاف شخص، في ظل توقعات سلبية حول النمو العالمي.

فيما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم:

انتشار الفيروس حول العالم

وفق منظمة الصحة العالمية، سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عدد إصابات خارج الصين يتجاوز بتسع مرات العدد المسجل داخل أراضيها.

وفي الإجمال، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 90300 إصابة بينها 3080 وفاة.

وسجلت الصين (بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، 80026 إصابة، بينهما 2912 وفاة.

وفي باقي العالم، سجلت 10274 حالة، بينها 172 وفاة.

وأعلنت السعودية والأردن وتونس والمغرب تسجيل أولى الحالات بها، بينما أعلنت قطر تسجيل 4 حالات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 7 حالات.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت السلطات وفاة 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس في ولاية واشنطن غرب البلاد.

وشهدت كوريا الجنوبية، إحدى البلدان الأكثر تضررا، تسجيل 4335 اصابة بينها 28 وفاة، وسجلت إيران 1501 اصابة، بينها 66 وفاة.

وأحصت إيطاليا، البؤرة الرئيسية للفيروس في أوربا، 2036 إصابة منها 52 وفاة.

وفي ألمانيا تضاعف عدد الإصابات مرتين تقريبا خلال نهاية الأسبوع ليصل إلى 157.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا 191 توفي منهم ثلاثة.

ورفع مستوى التهديد في الاتحاد الأوربي إلى مستوى "معتدل إلى مرتفع".

وأعلنت البرتغال وإمارة أندورا وجمهورية تشيكيا وأندونيسيا والسنغال تسجيل أول حالات اصابة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع تباطؤ النمو

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى عرقلة النمو الاقتصادي العالمي عام 2020.

وخفضت المنظمة توقعات النمو العالمي من 2.9 إلى 2.4 بالمئة، دون أن تستبعد حصول تراجع أكبر في حال تواصل انتشار الفيروس.

وتوقعت المنظمة تراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.8 بالمئة، ليصل إلى 4.9 بالمئة، ما سيؤثر على بقية الاقتصادات الكبرى.

من جهته، تحدث المفوض الأوربي المكلف السوق الداخلية، الفرنسي تيري بروتون، عن خطر ركود في ِألمانيا وإيطاليا بداية العام.

وأشار إلى خسارة قطاع السياحة حوالي مليار يورو منذ يناير/كانون الثاني.

في ماكاو، سجلت صالات القمار في فبراير/شباط تراجع المداخيل بنحو 88 بالمئة.

تعبئة ووقاية

في كوريا الجنوبية التي فرضت أكثر من 70 دولة قيودا للسفر إليها، ألغيت عشرات الفعاليات.

وألغي صالون فينيكسبو في هونغ كونغ الذي كان مقررا تنظيمه في مايو/أيار ويوليو/تموز.

في فرنسا، منعت التجمعات التي تشمل أكثر من خمسة آلاف شخص في أمكنة مغلقة وكذلك بعض الفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق. وفي باريس، تقرر مواصلة إغلاق متحف اللوفر الإثنين.

وأعلن منظمو معرض السياحة في العاصمة الفرنسية إلغاءه، حيث كان من المفترض إقامة المعرض في الفترة بين 12 حتى 15 مارس/آذار الجاري، وكان من المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 100 ألف زائر وعارض.

وعلقت جميع الرحلات الدراسية إلى الخارج وأغلقت عدة مدارس في شمال وشرق وغرب البلاد حتى إشعار آخر.

وفي إسرائيل، حيث تجري انتخابات تشريعية، وضعت مكاتب تصويت خاصة بنحو 5600 ناخب في الحجر الصحي.