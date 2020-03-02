1 مارس/آذار: آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم

أُعلنت إصابات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، في بلدان جديدة كما سجلت حالات إصابة جديدة في البلدان التي بها إصابات بالفعل.

وفيما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم:

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 88 ألف إصابة و2996 وفاة، وفق حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووصل عدد المصابين في الصين (بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أكثر من 79 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات 2870 وفاة.

وشهدت كوريا الجنوبية، ثاني أكثر بلد متضرر، تفشيا واسعا للفيروس. وسجلت 586 إصابة جديدة، وتجاوز العدد الإجمالي 3,736 إصابة بينها 18 وفاة.

وسجلت إيران 11 وفاة ما رفع الحصيلة الرسمية إلى 54 وفاة. وبلغ العدد الإجمالي وفق السلطات 978 إصابة، بينها 385 جديدة.

وسجلت إيطاليا، البؤرة الرئيسية للفيروس في أوربا، 1694 إصابة منها 566 جديدة و34 وفاة.

وفي ألمانيا ارتفع عدد الإصابات إلى 129 إصابة.

وأكدت اسكتلندا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لشخص وصل مؤخرا من شمال إيطاليا.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا 130 مصابا، ومنعت التجمعات التي تشمل أكثر من خمسة آلاف شخص في أماكن مغلقة وكذلك بعض الفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق. وفي باريس، أغلق متحف اللوفر أبوابه أمام الزوار.

وبعد أيرلندا ولوكسمبورغ وأرمينيا، أعلنت جمهورية التشيك تسجيل أول إصابة، فيما سجلت سويسرا الإصابة رقم 24 بالفيروس، كما أعلنت فنلندا تسجيل سادس حالة إصابة، بعد أن شخصت ثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكر السلطات في فنلندا أن حالتين (طفلا وشخصا متقاعد)، كانا على اتصال عن قرب مع امرأة تم تشخيص إصابتها بالفيروس الجمعة بعد زيارة إلى شمالي إيطاليا.

وتم عزل الأشخاص الثلاثة، كما تم فرض الحجر الصحي على نحو 130 شخصا في منطقة هلسنكي ممن كانوا على اتصال بالطفل.

وأصبحت جمهورية الدومينيكان البلد الرابع في أمريكا اللاتينية الذي يسجل إصابة بكورونا.

تأجيلات وإلغاءات

أعلن منظمو مؤتمر عن الاقتصادي العالمي كان مقررا عقده أواخر الشهر الجاري في إيطاليا بمشاركة البابا فرنسيسس تأجله إلى نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد المؤتمر بدعوة من الكنيسة الكاثوليكية في الفترة بين 26 و28 مارس/ آذار وأن يختتمه البابا لكن الموعد تأجل ليكون يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المنظمون إن التأجيل يرجع إلى أن كثيرا من المشاركين لن يكون باستطاعتهم السفر إلى إيطاليا.

وخفض عدد من شركات الطيران أو ألغى الرحلات من إيطاليا وإليها. وأعلن مشاركون من 115 دولة موافقتهم على حضور المؤتمر.

وقال متحدث إن التأجيل لا صلة له بإصابة البابا بوعكة صحية واضطراره إلى إلغاء اعتكاف مدته أسبوع بالقرب من روما.

كما أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة سامبدوريا مع فيرونا التي كانت مقررة الاثنين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتقرر في البداية إقامة المباراة في جنوة دون حضور مشجعين قبل أن تعلن الرابطة تأجيل المباراة إلى 13 مايو/ أيار المقبل.

وهذه هي المباراة السادسة من أصل عشر مباريات في الجولة يتقرر تأجيلها بسبب هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية إجلاء الأسر وبعض الموظفين من السفارة البريطانية في طهران بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في إطار تحذير من السفر بالنسبة لإيران نشرته على الانترنت، أن الموظفين الأساسيين اللازمين لمواصلة العمل المهم سيبقون".

وأعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلغاء الجولة الافتتاحية لبطولة العالم التي كان مقررا إقامتها في قطر الأحد المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقالت بطولة العالم للدراجات النارية إنها ألغت السباق بسبب قيود السفر على المسافرين من إيطاليا بعد انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة السباق تحت الأضواء الكاشفة بحلبة لوسيل في الثامن من مارس/ آذار الجاري.

وقالت إدارة بطولة العالم في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للدراجات النارية والاتحاد الدولي لفرق السباقات إن كل المسافرين القادمين إلى الدوحة في رحلات طيران مباشرة من إيطاليا أو زاروا إيطاليا في آخر أسبوعين يتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما على الأقل.

وأضاف البيان "إيطاليا تلعب دورا محوريا في البطولة وفي الفئة الأولى داخل وخارج الحلبات ولهذا اتخذنا قرار إلغاء سباق الفئة الأولى".

وأعلنت البطولة إقامة سباقي الفئتين الثاني والثالثة بسبب وجود الفرق بالفعل في قطر لإجرائها اختبارات ما قبل بداية الموسم خلال الأسبوع الماضي.

ويتخذ فريقا دوكاتي وأبريليا من إيطاليا مقرا لهما كما يشارك في البطولة ستة متسابقين إيطاليين من بينهم المخضرم فالنتينو روسي المنافس مع ياماها. وتضم الفرق العديد من الفنيين والمهندسين من إيطاليا.

وتقام الجولة الثانية من بطولة العالم في تايلاند يوم 22 مارس/ آذار الجاري لكنها تواجه المصير ذاته.

وسبق أن ألغيت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، التي ينطلق موسمها في أستراليا يوم 15 مارس/ آذار، جائزة الصين الكبرى في 19 أبريل/ نيسان المقبل.