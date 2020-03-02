وفيات كورونا تتجاوز 3 آلاف وإصابات جديدة في دول عربية

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ثلاثة الآلاف، بعد تسجيل الصين، اليوم الإثنين، 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير/كانون الثاني، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوباي.

وفي الكويت، قالت مسؤولة بوزارة الصحة اليوم الإثنين إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56.

وخلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي حثت المسؤولة المواطنين على تجنب التجمعات لمنع انتشار الفيروس.

وفي الجزائر، قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا امرأة (53 عاما) وابنتها (24 عاما).

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.

وذكرت الوزارة في بيان أنها وضعت الحالتين في العزل بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائر.

وأوضح البيان أن المرأة وابنتها استضافتا في فبراير/شباط رجلا (83 عاما) وابنته يقيمان في فرنسا مشيرا إلى أنه ثبتت إصابتهما بالفيروس عقب عودتهما.

امرأة وطفلتها يرتديان أقنعة وجه بعد تأكيد الحالة الأولى لفيروس كورونا في الإكوادور (رويترز)

وفي إسرائيل، أكدت وزارة الصحة رصد ثلاث حالات إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت وزارة الصحة إن اثنين من المصابين عادا بالعدوى من رحلة إلى إيطاليا بينما أصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل مضيفة أن الثلاثة يعانون من أعراض طفيفة.

وفي مصر، ذكرت وزارة الصحة في بيان على فيسبوك أنها اكتشفت إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا داخل البلاد.

وقالت الوزارة إن الحالة التي لم تكشف عن جنسيتها نقلت إلى مستشفى لعزلها وإنها تتلقى حاليا العلاج اللازم.

وهذه ثاني حالة إصابة بالفيروس داخل مصر، وذكر البيان أن الحالة الأولى تلقت العلاج وتعافت.

وسجلت كوريا الجنوبية 476 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين.

كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22.

وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران.

وقال المتحدث "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978، وعدد الوفيات إلى 54". ودعا المتحدث الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.