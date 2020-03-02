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وفاة مسؤول إيراني كبير بسبب فيروس كورونا

عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي
2/3/2020

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، إن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت دول عدة في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران.

وقال المتحدث "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. عدد الوفيات 54". ودعا المتحدث الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.

وأغلقت بعض دول الجوار حدودها مع إيران وأوقفت عدة دول رحلات الطيران معها.

وقبل أيام توفي النائب في البرلمان الإيراني محمد رمضاني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان النائب ينتمي لتيار المحافظين في البرلمان، وفاز في الانتخابات التي أجريت قبل أيام.

والثلاثاء الماضي، تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة في إيران إيراج حريرجي بفيروس كورونا، وهو الآن قيد الحجر الصحي.

وكان حريرجي يعاني من سعال متكرر بينما تصبب عرقا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

كما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النور، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والخميس، أفادت وكالة "إرنا" بإصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

كما توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، هادي خسرو شاهي، الخميس، إثر إصابته بكورونا في مدينة قم، وفق وكالة "إرنا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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