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سياسة

منع المصريين من دخول الكويت وقطر يثير جدلًا واسعًا

دول عدة شددت إجراءات السفر من وإلى مصر بسبب كورونا
دول عدة شددت إجراءات السفر من وإلى مصر بسبب كورونا
2/3/2020

أثار قرارا السلطات الكويتية والقطرية منع المصريين من دخول أراضيها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول احتمالية تكتم السلطات المصرية عن إصابات بفيروس كورونا.

وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر قد أعلن، أمس الأحد، فرض قيود مؤقتة على دخول القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة خشية تفشي الفيروس.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية، الأحد، بأنها أوقفت جميع أنواع التأشيرات  للمصريين.

الخوف من انتقال الفيروس إلى الكويت وقطر وراء قرار المنع (مواقع التواصل)

 

وعبر مغردون عن استغرابهم من صمت الجهات المصرية الرسمية، والمتزامن مع قرارات دول عربية منعت المصريين من دخول أراضيها، ما يشي بامتلاك الحكومة المصرية معلومات عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر.

https://twitter.com/salah_sj44/status/1234125663390588932?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مغردون قطريون إن القرار احترازيًا، وليس له علاقة بالخلافات السياسية، خاصة وأن مصر لم تعلن عن عدد الحالات المصابة لديها.

استعمال قناع الوجه في الأماكن العامة والمغلقة يقلل من فرص العدوى (مواقع التواصل)

 

وأضاف مغردون علقوا على القرارين الكويتي والقطري بأنهما نتيجة منطقية لتخبط الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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