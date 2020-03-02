منع المصريين من دخول الكويت وقطر يثير جدلًا واسعًا

أثار قرارا السلطات الكويتية والقطرية منع المصريين من دخول أراضيها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول احتمالية تكتم السلطات المصرية عن إصابات بفيروس كورونا.

وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر قد أعلن، أمس الأحد، فرض قيود مؤقتة على دخول القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة خشية تفشي الفيروس.

فرضت دولة قطر قيوداً مؤقتة على دخول أراضيها لجميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية عن طريق نقاط وسيطة، وذلك في إطار تدابير الصحة العامة اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ٢٠١٩). — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 1, 2020

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية، الأحد، بأنها أوقفت جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

الخوف من انتقال الفيروس إلى الكويت وقطر وراء قرار المنع (مواقع التواصل)

عاجل – مصدر أمني لـ«القبس»: وقف جميع أنواع #التأشيرات للمصريين • ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة #فيروس_كورونا • 8 دول مشمولة بالقرار.. بينها إيران و #مصر والعراق • القرار يشمل وقف إصدار #الزيارات بأنواعها والالتحاق بعائل.. وفيزا العمل#الكويت#كوروناhttps://t.co/r2zSKvBLa2 — القبس (@alqabas) March 1, 2020

وعبر مغردون عن استغرابهم من صمت الجهات المصرية الرسمية، والمتزامن مع قرارات دول عربية منعت المصريين من دخول أراضيها، ما يشي بامتلاك الحكومة المصرية معلومات عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر.

السعوديه – الكويت – قطر

وقف دخول المصريين لاراضيها بسبب فيروس كورونا

وتيجي وزاره الصحه تقول مفيش اي حالات في مصر حاجه تقرف اقسم بالله

ومتقفلوش القوس لحد لما ننعزل عن العالم كله 😓 — Ahmed hussien salama (@Fox_zamalek) March 1, 2020

الكويت و قطر منعوا دخول المصريين

العالم كله بيتعامل مع مصر ان فيها كورونا معادا مصر نفسها مش شايفه او مش عارفه — Elzieny (@ibrahimelzieny) March 1, 2020

https://twitter.com/salah_sj44/status/1234125663390588932?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مغردون قطريون إن القرار احترازيًا، وليس له علاقة بالخلافات السياسية، خاصة وأن مصر لم تعلن عن عدد الحالات المصابة لديها.

عقبال ماتفرض قيود مؤقتة أيضا على مواطنين الصين وكوريا الجنوبية وايران وتايلندا وايطاليا واليابان 😉 وتعليق رحلات طيران القطرية لهذه الدول الموبؤة فعليا بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية 👌🏻 — . (@fahadmubarak27) March 1, 2020

استعمال قناع الوجه في الأماكن العامة والمغلقة يقلل من فرص العدوى (مواقع التواصل)

وأضاف مغردون علقوا على القرارين الكويتي والقطري بأنهما نتيجة منطقية لتخبط الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة.

قرار بعض الدول بمنع دخول المصريين هو نتيجة منطقية للتخبط الحكومي في معالجة الأزمة .. التقارير الرسمية تقول كله في السليم ومعندناش والعالم كله بيطلع من وراك حالات، ده معناه إن محدش هيثق بكلامك والنتيجة هي؟

.. الباب اللي ييجي منه الريح، سده واستريح امبارح الكويت والنهارده قطر! — أحمد ماهر‿ العگيدي‿ (@3kaidy) March 1, 2020

عرفتوا لية العالم منع دخول المصريين

بكرة نكتشف اعداد أكثر وربما هناك حالات وفاة

كالمتداول علي الفيسبوك pic.twitter.com/ufBPS67FjV — magdy hemdan (الشهيرب جمال حمدان) (@magdy_mousaa) March 1, 2020