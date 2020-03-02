كاليفورنيا تعلن إصابة شخصين عائدين من مصر بفيروس كورونا

سجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينهم زوجين عادا من رحلة إلى مصر مؤخرا، حسبما نقلت موقع إن بي سي (NBC) الأمريكية، الاثنين.

وقال مسؤول الصحة بالولاية، إن الحالة الثالثة لسيدة أمريكية، مؤكدًا أن الزوجين تحت الملاحظة ولديهما تاريخ مرضى مسبق.

كما أعلنت مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، أمس الأحد، عن ثاني حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وأن المتوفى في الخمسينيات من عمره، ويعاني من مشكلات صحية. بعدها بقليل، أعلن حاكم واشنطن، جاي إنسلي، حالة الطوارئ استجابة لحالات جديدة في الولاية.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأميركي، عن اكتشاف حالة -في ولاية كاليفورنيا- لشخصٍ لم يخالط مصابين بالفيروس، فضلًا عن أنه لم يسافر لدولٍ انتشر فيها الفيروس.

بذلك يرتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 65 حالة، وسُجّلت أول حالة في ولاية رود آيلاند، ويذكر أن مواطنًا أميركيًا لقي حتفه في مدينة ووهان الصينية مع الأيام الأولى لظهور الفيروس.

وكان مسؤول في وزارة الصحة في كندا أعلن، الجمعة الماضية، أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

ووفق شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية؛ فإن الرجل عاد من مصر يوم 20 فبراير، ودخل قسم الطوارئ بأحد مستشفيات المقاطعة، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة.

ويوم السبت الماضي، أعلنت تايوان اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بالفيروس كورونا، منهم أربعة أشخاص خالطوا أحد المصابين في مستشفى، وامرأة عائدة من مصر؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايوان إلى 39 حالة.

في اليوم نفسه، قالت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، إنها تدرس مع منظمة الصحة العالمية الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية وقائية للقادمين من مصر.

وكانت كل من وزارة الصحة في مصر ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا، الخميس 27 فبراير، تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لشخص أجنبي وخروجه من المستشفى بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس.

وتضاعف قلق المصريين بعدما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن مصر استقبلت طائرة تقل 114 سائحا صينيا، رغم حظر الطيران الذي تفرضه بلدان العالم على الصين ودخول القادمين منها بسبب تفشي الفيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن مصر عن وجود أي حالة مصابة إلا مساء أمس الأحد، فكشفت وزارة الصحة المصرية في بيانٍ عن أول حالة مصابة بالفيروس لشخصٍ أجنبي.

وورد في البيان أن المصاب "ظهرت عليه أعراض بسيطة، وحالته مستقرة، وجرى عزله بالمستشفى المخصص للعلاج، وجاري فحص المخالطين له".